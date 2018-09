F1, Antonio Giovinazzi: “L’arrivo in Alfa Romeo-Sauber un punto di partenza. Domani sarò al volante della C37 nelle PL1 a Sochi”

Antonio Giovinazzi non vede proprio l’ora di entra in macchina per cimentarsi nel Mondiale 2019 di Formula Uno. Per il momento il 24enne pugliese, prossimo pilota dell’Alfa Romeo-Sauber, dovrà accontentarsi di girare in alcune sessioni di prove libere del campionato del mondo corrente. Giovinazzi, infatti, domani sarà al volante della C37 per le PL1 e cercherà di apprendere nel più breve tempo possibile i segreti del tracciato di Sochi, sede del 16° round iridato.

Antonio, però, intervistato da Sky Sport, rivela le sue emozioni dopo l’annuncio che lo ha riguardato, sottolineando quanto sia stato importante il biennio da terzo pilota in Ferrari: “Sono stati due anni fondamentali con tanto lavoro al simulatore e con gli ingegneri della Rossa. Con questa esperienza sulla spalle mi sento un pilota più maturo e ho cercato di imparare il più possibile da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Domani sarò al volante dell’Alfa Romeo Sauber nelle PL1 e dovrò apprendere le caratteristiche della pista perché non la conosco. Poi ci saranno le ultime tre prove libere 1 in Messico, in Brasile e ad Abu Dhabi che mi aiuteranno a familiarizzare con il team in vista anche della prossima stagione. Ovviamente, vivrò il tutto come un punto di partenza perché per rimanere nel Circus devo ancora migliorare e non vedo l’ora di iniziare“.













FOTOCATTAGNI