Toto Wolff, GP Russia 2018: “Meglio essere in vetta ma siamo motivati per fare il meglio possibile nelle restanti sei gare”

Non si può certo dire che sia un momento negativo per la Mercedes nel Mondiale di Formula Uno 2018. In vetta alla graduatoria dei piloti e dei costruttori, le Frecce d’Argento, a sei gare dal termine dal campionato, vogliono allungare la loro striscia vincente, dopo l’inaspettato trionfo di Singapore con Lewis Hamilton, su una pista che sulla carta avrebbe dovuto favorire la Ferrari.

La W09 ha invece centrato il bersaglio grosso e ora le spetta di diritto il ruolo di favorita a Sochi (Russia), uno dei feudi del team di Brackley. Nelle quattro edizione disputate su questo tracciato la squadra anglo-tedesca ha sempre vinto e la volontà di realizzare la cinquina c’è tutta. Lo conferma il Team Principal Toto Wolff che, alla vigilia del GP russo, ha dichiarato: “Ovviamente è meglio avere un vantaggio che non averlo, ma ci sono sei gare da disputare e molti punti da assegnare. Non possiamo perdere la concentrazione. Continueremo a spingere in ogni singola sessione, cercando di ottimizzare l’auto in ogni area possibile. Siamo motivati e non vogliamo farci trasportare dall’ottimismo: la nostra mentalità è molto positiva, in fabbrica si lavora alacremente e siamo eccitati per la lotta che ci aspetta” (fonte: f1grandprix.motorionline.com), le parole di Wolff che non vuole abbassare la tensione, conscio di una Rossa forte che non lascerà nulla di intentato.













