Judo, Mondiali 2018: programma, orari e tv di sabato 22 settembre. Tutti gli azzurri in gara

L’Italia cala l’asso nella terza giornata dei Mondiali 2018 di judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. Fabio Basile, oro olimpico in carica nei -66 kg, entrerà in scena con l’obiettivo di salire ancora sul gradino più alto del podio, ma stavolta nella categoria -73 kg, rivelatasi per ora avara di soddisfazioni per un atleta tra i più talentuosi del panorama sportivo azzurro.

Basile nel 2016 ha fatto sognare l’Italia intera con la conquista del 200° oro del Bel Paese nella storia delle Olimpiadi. Ma intanto ora i tempi sono cambiati e per l’azzurro le vittorie scarseggiano soprattutto in seguito al salto di categoria.

Da lui l’Italia si attende una prova di forza per strappare un posto sul podio, prima che Basile torni in Italia per partecipare al Grande Fratello Vip e prendersi la ribalta televisiva, magari con una medaglia al collo.

Il copione delle gare prevede la disputa delle eliminatorie al mattino, a partire dalle ore 8.00, e la fase finale al pomeriggio a partire dalle ore 14.00. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sportitalia e in diretta streaming sul canale YouTube della manifestazione.

PROGRAMMA E ORARIO

Sabato 22 settembre

Ore 8.00-11.30: eliminatorie -73 kg M, -58 F

Ore 14.00-15.30: final block -73 kg M, -58 F

ITALIANI IN GARA: Fabio Basile (-73 kg)













Foto: IJF