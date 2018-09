LIVE Judo, Mondiali 2018 in DIRETTA: disastro Fabio Basile. E’ subito fuori!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, sabato 22 settembre, è il gran giorno di Fabio Basile, che si accinge ad entrare in gara con l’obiettivo ben preciso di prendersi la scena e salire sul podio nella categoria -73 kg, riscattando in tal modo una competizione iridata che finora non ha arriso ai colori azzurri. Basile ha conquistato l’oro a Rio 2016 nella categoria -66 kg, ma dopo il grande salto nella categoria superiore non è andato oltre un terzo posto nel Grand Prix di Ekaterinburg durante lo scorso mese di marzo. Ma il talento e il carisma del fuoriclasse italiano sono tali da poterlo proiettare davvero verso un grande risultato. Basile, non appena avrà concluso la sua prova ai Mondiali, volerà immediatamente in Italia per partecipare al Grande Fratello Vip e ritagliarsi una ribalta al di fuori delle competizioni sportive. E tutti i suoi tifosi sperano di vederlo rientrare con una medaglia al collo, che andrebbe a zittire anche i detrattori, convinti che il fuoriclasse azzurro abbia un po’ mollato la presa negli ultimi due anni. In gara ci saranno anche le donne impegnate nella categoria -58 kg, in cui non ci saranno italiane. Seguite con noi, minuto per minuto, le emozioni della terza giornata dei Mondiali 2018 di judo attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













8.50: Nel torneo femminile superano il primo turno la marocchina Iraoui e l’austriaca Filzmoser

8.48: Tra gli uomini avanzano al secondo turno lo svizzero Stump, l’iraniano Mohammadi e il tedesco Wandtke

8.40: Nel torneo maschile Avanzano al secondo turno l’ungherese Ungvari, l’algerino Nourine, l’arabo Hamad, Nel torneo femminile si qualificano per il secondo turno la tedesca Stoll, la cinese Zhang, la portoghese Monteiro, la polacca Borowska, la coreana Kwon

8.25: Si qualificano per il secondo turno Jecminek (Repubblica Ceca) e lo sloveno Hojak

8.20: Avanzano al secondo turno il cubano Estrada, il moldavo Sterpu, Ayash dello Yemen, Kojazoda del Tajikhistan, Skvortov degli Emirati Arabi Uniti,

8.19: Basile è stato letteralmente surclassato dal portoghese Saraiva che ha messo a segno prima un waza ari e poi ha proseguito l’azione demolendo il campione olimpico azzurro

8.17: Incredibile! Il portoghese Saraiva elimina per ippon l’azzurro Fabio Basile che esce di scena al primo turno! Una sconfitta inattesa e pesantissima per il campione olimpico anche in ottica qualificazione a Tokyo 2020

8.16: Iniziate le sfide del primo turno. Lo statunitense Delpopolo ha sconfitto Niquir del Mozambico, il tedesco Zingg ha battuto il belga Van Tichelt

8.15: Dopo il grande salto nella categoria superiore non è andato oltre un terzo posto nel Grand Prix di Ekaterinburg durante lo scorso mese di marzo.

8.10: Ma il talento e il carisma del fuoriclasse italiano sono tali da poterlo proiettare davvero verso un grande risultato.

8.05: Basile nel 2016 ha fatto sognare l’Italia intera con la conquista del 200° oro del Bel Paese nella storia delle Olimpiadi. Ma intanto ora i tempi sono cambiati e per l’azzurro le vittorie scarseggiano soprattutto in seguito al salto di categoria. Sarà questa l’occasione per smentire tutti?

8.00: Una giornata molto attesa per i colori azzurri vista la presenza di Basile, carta da medaglia importante per tutta la spedizione tricolore.

7.55: In giornata si assegna anche il titolo della categoria -58 kg femminile ma senza italiane al via

7.50: Al primo turno Basile affronterà il portoghese Nuno Saraiva e in caso di successo ad attenderlo ci sarà il mongolo Tsend-Ochir: avvio tutto sommato alla portata dell’azzurro in un torneo che si preannuncia lunghissimo e dove sarà decisiva la condizione fisica

7.45: Buongiorno agli appassionati di Judo. Fra pochi minuti scatta la terza giornata dei Mondiali di Baku e per l’Italia è un giorno importante perchè scende in pedana il campione olimpico Fabio Basile

