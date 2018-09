Judo, Mondiali 2018: parlano Francesco Bruyere e gli azzurri in viaggio per Baku

Francesca Milani, Odette Giuffrida, Edwige Gwend, Carola Paissoni tra le donne, Andrea Carlino Matteo Medves, Fabio Basile, Antonio Esposito e Nicholas Mungai tra gli uomini. Sono questi gli azzurri che, da dopodomani fino al 26 ottobre (il 27, nel mixed team, l’Italia non c’è), saliranno sui tatami di Baku, in Azerbaigian, per sfidare i migliori judoka del mondo.

I rappresentanti delle categorie più leggere (Milani, Carlino, Giuffrida, Medves, Basile) e i tecnici sono già in viaggio per il Paese a metà tra Europa ed Asia, e verranno raggiunti il 21 dal resto dell’italica truppa.

Dalle pagine del sito ufficiale della FIJKAM ha preso la parola il tecnico Francesco Bruyere: “I ragazzi stanno molto bene, abbiamo svolto un lungo periodo di allenamento intensivo in Giappone nel mese di agosto, da inizio settembre abbiamo completato la preparazione al centro olimpico a Ostia ed ora siamo pronti. Le medaglie ottenute dal progetto Tokyo agli Europei Juniores hanno dato ancora più fiducia alla squadra, il clima è ottimo, ognuno è cosciente delle proprie potenzialità e tutti sanno di potersi giocare medaglie importanti. Non resta che andarsele a prendere“.

Il gruppo azzurro si dimostra in generale fiducioso nella buona riuscita della spedizione azera. Fabio Basile, in particolare, fa ben poco mistero delle proprie ambizioni: “Sono in una forma ottimale… I miei avversari vedranno le stelle contro di me. La mia non è arroganza, ma è sicurezza in me stesso, mettiamo le cose in chiaro, io voglio diventare il più forte di tutti i tempi”

Più misurata Odette Giuffrida, reduce da un’operazione alla spalla: “Mi sento bene, mi aspetto di dare tutta me stessa e di scendere dal tatami sempre con il sorriso. Comunque vada ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto durante questo periodo davvero non facile. Non mi sento di aggiungere altro. Loro già sanno tutto. Ora sono i fatti che devono iniziare a parlare. Tempo al tempo“.

C’è anche chi è all’esordio, come Carola Paissoni: “Primo campionato del mondo per me, bellissima esperienza. Lo affronto con una grande consapevolezza. Dopo un anno di gare so di poter fare bene e di poter arrivare in alto. I tecnici hanno lavorato con noi per portarci all’appuntamento nella forma migliore. Io voglio sentirmi così lunedì prossimo: concentrata, energica e pronta a dare tutto. Forza Italia“.













