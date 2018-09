Judo, Mondiali 2018: oro al sudcoreano An e alla giapponese Yoshida, il bronzo di Heydarov esalta il pubblico di Baku

Il bronzo di Hidayat Heydarov infiamma la platea di Baku al termine della terza giornata dei Mondiali 2018 di judo. L’azero è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -73 kg, dopo aver sfiorato l’accesso in finale, svanito a seguito della sconfitta contro il giapponese Soichi Hashimoto.

Ma Heydarov non si è dato per vinto e contro il mongolo Tsend-Ochir ha sfoderato una prestazione superba nella finale per il terzo posto, piazzando un ippon che gli è valso la conquista di una splendida medaglia.

L’oro, intanto, è andato al sudcoreano Changrim An che ha sconfitto in finale il giapponese Hashimoto, mentre sul terzo gradino del podio è salito anche il sorprendente iraniano Mohammed Mohammadi, che ha battuto il mongolo Ganbaatar nella sfida per il bronzo.

Nella categoria -57 kg, invece, ad imporsi è stato nuovamente il Giappone, che ha conquistato la quarta medaglia d’oro su sei gare grazie a Tsukasa Yoshida, che ha battuto in finale la britannica Nekota Smythe-Davis, autrice di una prestazione eroica fino all’ultimo atto, dopo essere rimasta l’unica europea in semifinale.

In precedenza la Yoshida aveva battuto la canadese Christa Deguchi, poi bronzo grazie al successo nei ripescaggi contro la tedesca Stoll, mentre sul terzo gradino del podio è salita anche la mongola Sumiya Dorjsuren, abile nel superare la sudcoreana Kwon nella finale per il terzo posto.

Di seguito, il riepilogo dei podi di giornata:

-73 kg M

1 Changrim An (KOR)

2 Soichi Hashimoto (JPN)

3 Hidayat Heydarov (AZE) e Mohammed Mohammadi (IRI)

-57 kg F

1 Tsukasa Yoshida (JPN)

2 Nekota Smythe-Davis (GBR)

3 Christa Deguchi (CAN) e Sumiya Dorjsuren (MGL)













