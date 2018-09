Judo, Mondiali 2018: il presidente Fijlkam Falcone prova a restare positivo nonostante l’assenza di medaglie dell’Italia

I Mondiali di judo, in teoria, non si sono ancora chiusi (mancano ancora due giornate), ma l’Italia ha già terminato la propria esperienza a Baku. Non è stato esattamente un viaggio da ricordare, con la punta dell’eliminazione immediata di Fabio Basile nei 73 kg. Non va però buttato via tutto, almeno secondo il presidente della Fijkam Domenico Falcone.

Queste, in particolare, le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Anche se le cose non sono andate benissimo, rimango positivo perché vedo che le cose evolvono, la squadra cresce e ha saputo affrontare qualsiasi avversario, anche i più esperti e titolati, con la volontà e la determinazione che servono per vincere. I risultati arriveranno, perché si deve tener conto anche che questa squadra è composta da nove elementi, e cinque hanno partecipato al loro primo mondiale comportandosi in una maniera che si può definire complessivamente convincente. In particolare mi sono piaciuti Matteo Medves e Nicholas Mungai, e penso che questi sono giovani in grado di fare qualcosa d’importante, ma non dobbiamo dimenticare nemmeno che Matteo Marconcini non ha fatto parte della squadra, e rientrerà a breve, e che Odette Giuffrida è ancora lontana dal suo 100 per cento, dovendo portare tutta la pazienza necessario per il completo recupero dagli infortuni che l’hanno tormentata“.

Su Basile: “Lui è fatto così, può compiere qualsiasi impresa e può uscire al primo turno. Ma, al di là di tutto, nei 73 kg hanno gareggiato 82 atleti, è evidente che così diventa tutto si fa troppo complicato, poco cambia per le altre categorie. Il Mondiale è questo ed è difficilissimo“.

Dopo aver constatato che all’Italia manca ancora qualcosa per competere al difficile livello richiesto dai Mondiali, Falcone afferma, con speranza: “C’è una squadra, quella degli juniores, che sta crescendo già con la giusta mentalità. Sono tanti, pronti e validi. Bisogna avere fiducia ed io sono positivo“.













federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: European Judo Union