Judo, Mondiali 2018: i favoriti delle categorie maschili

I Mondiali 2018 di judo andranno in scena tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre a Baku, in Azerbaijan. E intanto i migliori interpreti del panorama internazionale si preparano ad entrare in azione per conquistare le medaglie iridate e ottenere punti pesanti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Praticamente tutti i numeri 1 delle classifiche mondiali al maschile saranno in gara per vincere. E la contesa si preannuncia avvincente e ricca di spettacolo ed emozioni. Analizziamo nel dettaglio, pertanto, i favoriti delle categorie maschili:

-60 kg

Il giapponese Ryuju Nagayama sembra un gradino avanti a tutti, ma il suo connazionale Nahoisa Takato sembra tutt’altro che intenzionato ad abdicare. Interessanti anche le carte europee con il russo Robert Mshvidobadze, il georgiano Amiran Papinashvili e lo spagnolo Francisco Garrigos che puntano al colpaccio.

-66 kg

L’israeliano Tal Flicker ha talento e carisma per sbancare a Baku, ma il campione in carica nipponico Hifumi Abe può tentare il bis, forte del secondo posto nel ranking. Attenzione, però, anche all’ucraino Georgii Zantaraia, che ha già dimostrato in passato di saper ribaltare le gerarchie.

-73 kg

L’azero Rustam Orujov punta ad essere profeta in patria e ad infiammare il pubblico di casa. A contrastarlo saranno il giapponese Soichi Hashimoto e lo svedese Tommy Macias, due regolaristi per eccellenza in una categoria aperta ad ogni pronostico, in cui potrebbe inserirsi nella contesa anche Fabio Basile.

-81 kg

L’olandese Frank De Wit è da tempo ai vertici della categoria, ma l’iraniano Seaid Mollaei, numero 1 del ranking, ha tutta l’intenzione di migliorare il bronzo del 2017 e di salire sul gradino più alto del podio. In lizza per le medaglie potrebbe entrare anche il russo Aslan Lappinagov.

-90 kg

La contesa potrebbe essere tutta serba tra il numero 1 del ranking, Aleksandar Kukolj, e il detentore del titolo, Nemanja Majdov. Ma anche il georgiano Beka Gviniashvili e lo spagnolo Nikoloz Sherazadishvili ambiscono all’oro.

-100 kg

La lotta in questa categoria potrebbe essere tutta europea: l’olandese Micheal Korrel proverà a contrastare il fortissimo georgiano Varlam Liparteliani e il russo Kirill Denisov, con il portoghese Jorge Fonseca possibile outsider.

+100 kg

I brasiliani Davi Moura e Rafael Silva sono un gradino sopra agli altri, ma il georgiano Guram Tushishvili ha intenzione di ereditare il regno di Teddy Riner e strappare l’oro ai due carioca.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: IJF