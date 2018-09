Judo, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia, spiccano Fabio Basile e Odette Giuffrida

L’Italia parteciperà ai Mondiali 2018 di judo con 9 atleti. La rassegna iridata, in programma a Baku (Azerbaijan) dal 20 al 27 settembre, sarà particolarmente importante in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e prevede la presenza di oltre 800 atleti provenienti da ben 132 Paesi. La nostra spedizione sarà guidata da Fabio Basile che si cimenterà nella nuova categoria dei 73 kg: il Campione Olimpico andrà a caccia del colpaccio prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Non sarà presente Matteo Marconcini che lo scorso anno vinse l’argento tra gli 81 kg (sostituito da Antonio Esposito), risponde presente la vicecampionessa olimpica Odette Giuffrida tra le 52 kg. Nutre delle speranze anche Edwige Gwend, attenzione a Matteo Medves che ha conquistato l’argento ai recenti Europei. Il DT Kyoshi Murakami ha deciso che l’Italia non parteciperà alla gara a squadre miste, prova introdotta nel nuovo programma olimpico. Di seguito gli azzurri convocati per i Mondiali 2018 di judo.

Andrea Carlino (60 kg)

Matteo Medves (66 kg)

Fabio Basile (73 kg)

Antonio Esposito (81 kg)

Nicholas Mungai (90 kg)

Francesca Milani (48 kg)

Odette Giuffrida (52 kg)

Edwige Gwend (63 kg)

Carola Paissoni (70 kg)