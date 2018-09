Judo, Mondiali 2018: Fabio Basile eliminato al primo turno dal portoghese Saraiva

La terza giornata di gare dei Campionati del Mondo di judo di Baku (Azerbaigian) è cominciata con la bruciante eliminazione di Fabio Basile al primo turno nella categoria -73 kg. L’azzurro, campione olimpico a Rio nei -66 kg, non è mai entrato veramente nel vivo della contesa e si è limitato ad una strenua difesa che però non ha portato i risultati sperati. Il portoghese Nuno Saraiva, 75° nel ranking mondiale, è partito in sordina ma col passare dei minuti ha acquistato fiducia ed ha messo sempre più in difficoltà un avversario che sulla carta doveva essere superiore. Basile è stato sanzionato con uno shido per passività negli ultimi secondi dei quattro minuti regolamentari e l’incontro è andato al Golden Score.

L’equilibrio nel punteggio è proseguito per 1’39”, fino al momento in cui il lusitano è riuscito ad effettuare una presa di sottomissione che gli è valso l’ippon e la vittoria dell’incontro. Il nostro judoka si è fatto sorprendere ed ha dovuto abbandonare i sogni di un eventuale medaglia iridata nella sua nuova categoria di peso, i -73 kg. A questo punto si complica ulteriormente la rincorsa alla qualificazione olimpica di Tokyo 2020, considerato il peso in termini di punti di questo Mondiale nel ranking. Il portoghese Saraiva affronterà al secondo turno il temibile mongolo Tsend-Ochir.













Foto: Tohar Butbul