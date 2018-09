Judo, Fabio Basile: “Voglio essere il più forte di sempre, punto all’oro ai Mondiali. Lascio l’Esercito e vado al Grande Fratello”

Fabio Basile sarà la punta di diamante dell’Italia ai Mondiali 2018 di judo che sono incominciati oggi a Baku (Azerbaijan). Il Campione Olimpico dei 66 kg sarà protagonista nella nuova categoria di peso (73 kg) e va a caccia di un risultato di prestigio al termine di un’estate davvero tormentata in cui ha scelto di abbandonare l’Esercito e di accettare la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip.

Il 23enne ora è però estremamente concentrato sulla rassegna iridata come ha ribadito in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Da quando ho deciso di lasciare i 66 kg avrò fatto una settimana di vacanza. Mi sono ammazzato di lavoro, non mi sono mai fermato. Sono ripartito da zero e in dodici mesi ho vinto il bronzo al Grand Slam di Russia e ai Giochi del Mediterraneo e l’argento al Grand Prix di Zagabria. E siamo a due anni dalle Olimpiadi di Tokyo. Quando mancava lo stesso lasso temporale a Rio 2016, la gente non sapeva neanche chi fossi. C’è chi, sui social, scrive: “Salvare il soldato Basile”. Le chiacchiere stanno a zero, io porto i fatti. Manca l’oro? Arriverà nella gara più importante“.

Dunque l’azzurro è carico al massimo ed è desideroso di fare saltare il banco a Baku: “Ho sostenuto dei carichi devastanti per essere al top. Sono in forma ottimale. Gli avversari vedranno le stelle contro di me. La mia non è arroganza, ma è sicurezza in me stesso. Mettiamo le cose in chiaro: voglio diventare il più forte di tutti i tempi“.

Basile parla così del suo imminente ingresso nella casa del GF: “Col mio allenatore avevamo già programmato che, dopo il Mondiale, mi sarei preso un mese e mezzo di vacanza. Quindi il Grande Fratello non andrà a interrompere la preparazione alle gare. Non ho mai negato che la tv mi piace e che vorrei fare un giorno carriera. All’inizio, però, la proposta del GF Vip non mi convinceva ma poi ho incontrato gli autori e mi sono sentito a mio agio, sarà una sfida eccitante perché è un reality che ti mette alla prova caratterialmente e mentalmente. Per vincerlo, e io voglio vincerlo, devi resistere in una casa assieme ad altre persone per due mesi, non è facile, ne uscirò rafforzato nello spirito. E poi non lo nego: salirà il mio conto in banca, salirà la mia popolarità e quella del judo perché nella casa continuerò ad allenarmi“.

Nel frattempo, però, il judoka ha deciso di lasciare l’Esercito: “Non mi pento di essermi congedato, è stata la scelta giusta. Ringrazio l’Esercito che mi ha sempre sostenuto anche se pure io ho fatto tanto per loro con le mie vittorie. C’è chi, al suo interno, era contrario alla mia partecipazione al Grande Fratello per il tipo di programma. I corpi militari hanno regole e regimi. Io, però, non li ritenevo più adatti a me. Ci stavo stretto. Ci siamo lasciati ma restiamo in buoni rapporti. Nessuna polemica“. E sugli obiettivi è estremamente chiaro: “Voglio essere il primo italiano a vincere Giochi e Mondiale e partecipare ad altre due Olimpiadi“.