Judo, Europei junior 2018: Italia da sogno a Sofia! Alice Bellandi si tinge d’oro, terzo posto per Nadia Simeoli, Giovanni Esposito e Christian Parlati

Italia da sogno a Sofia. Gli azzurri hanno conquistato ben quattro medaglie nella seconda giornata degli Europei junior 2018 di judo in Bulgaria, rimpinguando un medagliere che ieri era stato impreziosito dal trionfo di Manuel Lombardo nella categoria -66 kg.

Il sigillo più brillante reca il marchio di Alice Bellandi, che ha portato a casa una splendida medaglia d’oro nella categoria -70 kg, suggellando un percorso sensazionale con quattro vittorie per ippon, rispettivamente contro la croata Violic, la francese Galandi e due olandesi, la Gorissen e la De Voogd tra semifinali e finale. Una vittoria che conferma il talento di un’atleta che si appresta a compiere il grande salto tra i senior e che sta bruciando le tappe grazie ad una personalità non comune alla sua età.

A rendere ancor più consistente il bottino azzurro ci ha pensato Nadia Simeoli, che nella categoria -63 kg ha portato a casa un eccellente bronzo, battendo la tedesca Winzig nella finale per il terzo posto, dopo aver sconfitto in successione la norvegese Roseaeg, la croata Kristo e la francese Deketer, prima di arrendersi in semifinale al cospetto della polacca Szymanska, poi argento a seguito della battuta d’arresto in finale contro la slovena Ludvik.

Bronzo anche per Christian Parlati e Giovanni Esposito, che hanno rispettato entrambi le ottime premesse della vigilia, portando a casa un grande risultato da Sofia. Esposito è stato frenato ai quarti dall’azero Jafarov nella categoria -73 kg, ma non si è perso d’animo e nella pool di ripescaggio ha rifilato due ippon ai belgi Umayev e Casse, salendo pertanto sul terzo gradino del podio.

Altrettanto entusiasmante è stato il cammino di Parlati nella categoria -81 kg: l’azzurro ha sconfitto il francese Caroly e l’olandese Van Winden, prima di cedere in semifinale contro il georgiano Maisuradze, poi medaglia d’oro, e superare nella finale per il terzo posto l’ungherese Rajkai, portando a casa in tal modo la quinta medaglia italiana a Sofia.

Di seguito, il riepilogo dei podi della seconda giornata degli Europei junior 2018:

-63 kg F

1 Ludvik (Slo)

2 Szymanska (Pol)

3 A. Obradovic (Srb) e Simeoli (Ita)

-70 kg F

1 Bellandi (Ita)

2 De Voogd (Ola)

3 Galandi (Ger) e Tchanturia (Geo)

-73 kg M

1 Manukian (Ucr)

2 Fernando (Por)

3 Esposito (Ita) e Tchorzewski (Pol)

-81 kg M

1 Maisuradze (Geo)

2 Grigalashvili (Geo)

3 Fatiyev (Aze) e Parlati (Ita)













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Fijlkam