Judo, Europei junior 2018: Manuel Lombardo è d’oro nei -66 kg a Sofia!

Ottima partenza dell’Italia del judo nella prima giornata degli Europei junior 2018 in corso di svolgimento a Sofia, in Bulgaria. La spedizione azzurra è partita col botto grazie alla medaglia d’oro conquistata da Manuel Lombardo nella categoria -66 kg, oltre all’ottimo quinto posto raggiunto da Sofia Petitto nei -48 kg.

Il cammino di Manuel Lombardo nel tabellone dei -66 kg è cominciato agli ottavi di finale con un incontro molto tirato in cui è riuscito a difendere con successo un waza-ari di vantaggio dagli attacchi del russo Makhmadbek Makhmadbekov. In seguito ha sconfitto ai quarti l’israeliano Omer Shaiman con un ippon a pochi secondi dallo scadere dei quattro minuti regolamentari, mentre in semifinale l’azzurro ha avuto la meglio sul georgiano Bagrati Niniashvili con un ippon al Golden Score che ha ribaltato una situazione di svantaggio nelle penalità (2 a 1). Nell’atto conclusivo l’azzurro classe 1998 è venuto a capo di un match difficile contro il russo Murad Chopanov che si è deciso con un waza-ari al Golden Score in favore del nostro portacolori.

Grande delusione invece per Sofia Petitto, che è stata sconfitta per ippon dall’iberica Laura Martinez Abelenda nella finale per la medaglia di bronzo della categoria -48 kg. In precedenza la judoka italiana, dopo aver passato agevolmente il primo turno, è stata costretta ad affrontare il tabellone di ripescaggio dopo la sconfitta subita dalla turca Beder per ippon. Sofia si era garantita l’accesso alla finale per il bronzo grazie al successo contro la serba Stojadinov per ippon. Si è concluso con un settimo posto l’Europeo di Mattia Martelloni nei 55 kg ed Edoardo Mella nei 66 kg, mentre Alessandro Aramu (60 kg) e Martina Castagnola (52 kg) si sono fermati al primo turno dei rispettivi tabelloni.

Foto: Fijlkam