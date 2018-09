Italia-Serbia volley stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Stasera (ore 21.15) si giocherà Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti agli oltre 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, la nostra Nazionale affronterà gli ostici slavi nella prima partita della terza fase, un incontro fondamentale nella corsa verso le semifinali. Gli azzurri vogliono continuare a sognare e andranno a caccia di una vittoria di lusso contro la compagine di Nikola Grbic, formazione ostica in grado di fare saltare il banco ma contro cui l’Italia può giocarsela alla pari e puntare al trionfo.

Ivan Zaytsev e compagni cercheranno di regalare ancora grandi emozioni, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno tutte le carte in regola per battagliare con Atanasijevic e compagni: vincere queste sera aumenterebbe le nostre quotazioni per l’accesso tra le magnifiche quattro in vista della sfida di venerdì contro la Polonia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo