LIVE Brasile-Russia, Mondiali volley 2018 in DIRETTA: scontro tra Titani, campioni olimpici contro campioni d’Europa!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Si gioca al Pala Alpitour di Torino dove oggi incomincia la terza fase della rassegna iridata, si parte subito col botto grazie alla super sfida stellare tra i Campioni Olimpici e Campioni d’Europa. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo piemontese in attesa che alle ore 21.15 scenda in campo l’Italia per fronteggiare la Serbia.

I verdeoro e l’Armata si giocano subito qualcosa di importante nella Pool I completata dagli USA: chi vince compie un passo importante verso le semifinali, chi perde invece si troverà già spalle al muro e dovrà obbligatoriamente fare risultato contro gli americani. Le due squadre non possono sbagliare, la posta in palio è elevatissima e la tensione sarà a mille. Si sfidano due scuole di pensiero molto diverse tra loro: i sudamericani puntano tutto sulla classe e su un gioco totale, gli europei si distinguono per la potenza e la forza fisica.

Tantissime stelle in campo: la Russia si affida all’opposto Maxim Mikhahylov, al centrale Dmitriy Muserskiy di 218 cm, agli schiacciatori Volkov e Kliuka; il Brasile può sfruttare la regia di Bruninho, l’opposto Wallace, i martelli Lipe e Douglas. I Campioni d’Europa sono leggermente favoriti ma si preannuncia una partita aperta a ogni risultato, particolarmente avvincente e appassionante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alla ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

6.48: Tanto per aggiungere qualche dato statistico, il Brasile ha vinto tre delle ultime quattro edizioni dei Mondiali (nel 2002 superò proprio la Russia in finale), la Russia ha vinto due delle ultime tre edizioni dei campionati Europei

16.47: Si affrontano le ultime due squadre che hanno vinto i Giochi Olimpici, la Russia, campione a Londra 2012 (con una rimonta epocale contro i carioca) e il Brasile campione tra le mura amiche a Rio 2016

16.45: Buonasera agli appassionati di pallavolo. Ci siamo! Inizia la final six dei Mondiali con due sfide al giorno per tre giorni e l’inizio è da brivido: di fronte Brasile e Russia per uan sfida che potrebbe già essere decisiva in chiave qualificazione alle semifinali

