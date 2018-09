Italia-Repubblica Dominicana, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 16 settembre si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale torna in campo al Mandela Forum di Firenze dopo aver vinto le prime tre partite giocate contro Giappone, Belgio e Argentina: gli azzurri, sostenuti dai 7500 spettatori dell’impianto toscano, puntano al poker di successi per sognare ancora più in grande nella rassegna iridata casalinga.

Sulla carta questo dovrebbe essere il match più semplice dell’intera prima fase, i ragazzi del CT Chicco Blengini dovrebbero essere chiamati alla più classica delle passeggiate caraibiche ma attenzione a non sottovalutare un avversario che non ha nulla da perdere e che si dannerà l’anima come hanno già fatto Camerun e Tunisia contro Russia e Serbia, l’Egitto col Brasile o Porto Rico con la Polonia. Ivan Zaytsev e compagni non devono distrarsi, bisogna portare a casa i tre punti e arrivare a punteggio pieno allo scontro diretto di martedì sera contro la Slovenia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Repubblica Dominicana

ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo