Juventus-Sassuolo, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

La quarta giornata di Serie A vede il suo inatteso big match in Juventus-Sassuolo, nel più canonico degli orari: la domenica alle ore 15. La Juventus ci arriva a punteggio pieno dopo le tre vittorie contro Chievo, Lazio e Parma, il Sassuolo dopo la vittoria di misura contro l’Inter, il pareggio a Cagliari e il pirotecnico 5-3 contro il Genoa. I precedenti vedono la squadra di casa in netto vantaggio: sono otto le vittorie, a fronte di un pareggio e di una vittoria del Sassuolo. I bianconeri hanno sempre vinto in casa.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro dell’Allianz Stadium:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi

Il calcio d’inizio di Juventus-Sassuolo sarà battuto alle ore 15. La diretta è assicurata da Sky Sport, che manderà in onda l’incontro sui canali Sky Sport Arena (202) e sul canale 252. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, minuto per minuto.

Domenica 16 settembre

Ore 15.00 Juventus-Sassuolo













