F1, GP Singapore 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 16 settembre si corre il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che si corre sull’angusto tracciato cittadino di Marina Bay. Tra le anguste vie della metropoli asiatica, tra un muretto e l’altro, andrà in scena una gara determinante per le sorti dell’intero campionato: si preannuncia grande spettacolo, ne vedremo sicuramente delle belle perché in questo scenario può succedere di tutto tra possibili safety car, incidenti, consumo di carburante, usura delle gomme e ci sono anche dei punti in cui è possibile sorpassare.

Naturalmente la partenza avrà un ruolo determinante e Lewis Hamilton avrà il vantaggio di scattare dalla pole position grazie al meraviglioso giro confezionato in qualifica. Il britannico della Mercedes punta alla vittoria per allungare ulteriormente in classifica generale e dare scacco matto a Sebastian Vettel nella corsa verso il titolo iridato ma il tedesco della Ferrari non molla e spera di ribaltare tutto in gara confezionando una rimonta stellare che gli permetta di riaprire i conti. Il teutonico scatterà dalla terza posizione, alle spalle anche della Red Bull di Max Verstappen che al via cercherà di insidiare Lewis Hamilton.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Singapore 2018, quindicesima tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

14.10 GP Singapore 2018 – Gara

GP SINGAPORE 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.15.

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 17.00, 20.30, 23.00, 01.00, 03.00.