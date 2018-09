Italia-Polonia basket stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Questa sera (ore 20.15) si giocherà Italia-Polonia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Al PalaDozza di Bologna andrà in scena una partita fondamentale per le nostre ambizioni di volare alla rassegna iridata che si disputerà il prossimo anno: una vittoria contro i biancorossi sarebbe cruciale per i ragazzi del CT Meo Sacchetti che hanno bisogno a tutti i costi di un successo per alimentare ulteriormente le proprie speranze. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico ma non deve sottovalutare un avversario comunque particolarmente ostico e che ci creerà qualche grattacapo.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport:

VENERDI’ 14 SETTEMBRE:

20.14 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA STASERA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Credit: Ciamillo