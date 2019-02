Basket, Pagelle Lituania-Italia, Qualificazioni Mondiali 2019: Michele Vitali il migliore degli azzurri in una serata complicata

La Nazionale italiana di basket ha chiuso il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 con una sconfitta indolore contro la Lituania. Alla Svyturio Arena di Klaipeda la formazione allenata da Meo Sacchetti, già certa della partecipazione alla prossima rassegna iridata, è caduta con il punteggio di 86-73 al termine di un incontro controllato senza troppe difficoltà dai padroni di casa. Di seguito le pagelle dell’incontro appena concluso.

ITALIA

Pietro Aradori 6,5: minutaggio ridotto per il capitano azzurro, che mette comunque a referto 10 punti con 4/8 dal campo in poco più di tredici minuti. Il potenziale offensivo del giocatore della Virtus Bologna resta una dote importante per la Nazionale.

Alessandro Gentile 5: dopo la buona prova contro l’Ungheria sicuramente un passo indietro per l’azzurro, uno dei pochi in campo questa sera che potrebbe ambire ad un posto per la Cina. Qualche sprazzo di talento, ma decisamente troppo poco per un giocatore del suo potenziale.

Paul Biligha 6,5: prova a mettere in campo la consueta grinta e intensità sotto canestro anche se il ritmo decisamente compassato lo penalizza. Lascia il campo nel secondo quarto per il terzo fallo poco dopo aver segnato un’ottima tripla e trova poco spazio nella ripresa viste le ampie rotazioni.

Luca Vitali 5,5: il playmaker di Brescia ha sicuramente vissuto serate migliori. Restano in mente una splendida palla per il fratello nel secondo quarto e poco altro.

Ariel Filloy 6,5: difficile aspettarsi grandi cose da un giocatore con le caratteristiche dell’argentino naturalizzato italiano, abituato ad esaltarsi nelle partite importanti. Trova molto spazio nella ripresa e si guadagna una piena sufficienza con qualche buona giocata.

Davide Pascolo 6: sicuramente il più combattivo degli azzurri in avvio. Mette a referto sei punti nel solo primo quarto, poi esce progressivamente dalla partita, in linea con il comportamento dei compagni.

Giampaolo Ricci 5: serata indubbiamente negativa per il giocatore di Cremona, subito caricato di falli e mai incisivo in fase offensiva. Nessun punto a referto e un eloquente 0/2 dal campo.

Diego Flaccadori sv: non entrato.

Awadu Abass 5,5: praticamente un assente fino agli ultimi due minuti, quando infila due triple consecutive e risolleva in parte una serata comunque negativa.

Riccardo Moraschini 6,5: proposto in quintetto ad inizio ripresa da Sacchetti, ripaga il tecnico italiano con quattro punti e una buona intensità nelle due metà del campo. Qualche minuto anche nella coda della partita.

Stefano Tonut 5: non approfitta dell’occasione di partite in quintetto dimostrando poca personalità, contrariamente a quanto è solito fare con Venezia. Eloquenti le statistiche: neppure un tiro preso in poco più di dieci minuti sul campo.

Michele Vitali 7,5: sicuramente la nota più lieta della complicata serata azzurra. Si sblocca nel secondo quarto firmando la prima tripla della serata dell’Italia e con un taglio sulla linea di fondo premiato dallo splendido assist del fratello. Si prende la scena nella ripresa e termina la propria partita con 22 punti e un eccellente 8/10 dal campo.

All. Romeo Sacchetti 6: l’approccio alla partita non lo soddisfa per nulla e lo fa presente alla propria squadra nel primo timeout. Prova a rimescolare le carte con i cambi, ma il tiro da tre lituano continua a punire la difesa azzurra e il copione non cambia nel resto dell’incontro. Non è certamente questa serata a far cambiare il giudizio più che positivo sull’operato svolto dal tecnico azzurro.

LITUANIA – Bickauskis 6, Juskevicius 6, Janavicius 6, Seibutis 6, Geben 6,5, Echodas 6, Masiulis 7, Bendzius 6, Vasiliauskas 6, Giedraitis 7,5, Butkevicius 6, Mockevicius 6,5. All. Adomaitis 7.

