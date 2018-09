Italia-Olanda, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 23 settembre si gioca Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, gli azzurri affronteranno gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: la nostra Nazionale, già proiettata verso la Final Six, vuole chiudere in bellezza questa parte della competizione e lasciare un bel ricordo al pubblico del capoluogo meneghino. I ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere contro la grande rivelazione del torneo che ha ancora delle possibilità di qualificarsi alla terza fase ma serve davvero un’impresa.

Ivan Zaytsev e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare una compagine arcigna, solida e volitiva trascinata da Abdel-Aziz e Ter Horst. L’Italia vuole continuare a sognare in grande, questa partita è un semplice passaggio ma non bisogna sbagliare per mantenere alto il morale del gruppo verso la fase cruciale del torneo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Olanda

ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB