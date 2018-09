Italia-Finlandia volley, Mondiali 2018 in tv: orario d’inizio e su che canale vederla. C’è la diretta streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTE LE PARTITE DI VENERDI’ 21 SETTEMBRE AI MONDIALI DI VOLLEY

Italia-Finlandia inizierà alle ore 21.15 di venerdì 21 settembre. Stasera gli azzurri torneranno in campo al Mediolanum Forum di Milano per affrontare la compagine nordica nella prima partita della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley maschile: la nostra Nazionale, reduce da cinque vittorie conquistate tra Roma e Firenze, non vuole più fermarsi e va a caccia di un nuovo colpaccio per avvicinarsi in maniera sensibile alla terza fase della rassegna iridata. I ragazzi del CT Chicco Blengini saranno accolti da un caloroso pubblico di 12000 persone, pronte a sostenere il sestetto nella corsa verso un nuovo successo che assumerebbe un peso specifico notevole sul prosieguo del nostro cammino.

Ivan Zaytsev e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico, la Finlandia è un avversario assolutamente alla nostra portata e che ha vinto soltanto due incontri nella prima fase ma non deve essere assolutamente sottovalutato se vogliamo evitare delle sorprese e portare a casa l’intera posta in palio. Le bordate dello Zar, la regia di Simone Giannelli e la potenza di Osmany Juantorena sono i nostri punti di forza che dovranno portarci lontano.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Finlandia

ITALIA-FINLANDIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.