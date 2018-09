Inter-Tottenham stasera in tv: a che ora comincia e su che canale vederla

Signore e signori, bentornati alla Champions League. Dopo una lunga attesa, finalmente, siamo ai nastri di partenza della massima competizione europea che, questa stagione, vedrà il suo atto finale al Wanda Metropolitano, casa dell’Atletico Madrid. Questa sera muove i suoi primi passi nel Girone B l’Inter, che a San Siro ospita una rivale temibile come il Tottenham.

Una sfida davvero delicata per i ragazzi di Luciano Spalletti che, alle ore 18.55 (nuovo orario per quattro match a turno della Champions League) se la dovranno vedere contro i londinesi che, nella scorsa edizione, arrivarono molto vicini ad eliminare la Juventus agli ottavi di finale. I nerazzurri attendono questo momento da tempo quasi immemore, dato che l’ultimo match disputato nella “coppa con le grandi orecchie” è distante 2380 giorni. Si trattava di un Inter-Marsiglia che estromise dalla competizione la squadra allora allenata da Claudio Ranieri.

Sembra passata un’eternità e stasera i nerazzurri potranno tornare a giocare in Champions League davvero. La rivale di turno sarà quanto mai ostica e complicata, nonostante gli infortuni di Hugo Lloris e Dele Alli, avendo a disposizione elementi pericolosissimi come Christian Eriksen, Harry Kane o Lucas Moura. L’Inter è avvertita, ma capitan Icardi e compagni faranno di tutto per regalare una gioia che i propri tifosi aspettano da quasi sei anni.

Di seguito il programma del match di San Siro con l’orario del fischio d’inizio e su quali canali di Sky (che vanta l’esclusiva della competizione) seguire l’evento e le sue repliche. OASport vi proporrà, come ogni altra occasione, la DIRETTA LIVE testuale dell’importante match della prima giornata del Girone B della Champions League 2018/19, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione a San Siro.

CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Martedì 18 settembre

INTER-TOTTENHAM ore 18.55 – Diretta su SkySport1 (canale 201).

Repliche:

ore 21.00 su SkySport Arena (canale 204)

ore 23.00 su SkySport Football (canale 203)

ore 01.00 su SkySport1 (canale 201)

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Inter cristiano barni / Shutterstock.com