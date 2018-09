Hockey su pista, Europei Under20 2018: Italia in finale! Brividi con la Germania, poi gli azzurrini dilagano. All’ultimo atto c’è la Spagna

Italia in finale ma che paura nell’ultima partita degli Europei Under20 2018 di hockey su pista. Quella che sembrava ormai una formalità ha rischiato di trasformarsi in una clamorosa beffa per gli azzurrini, che hanno sofferto oltremodo nella prima frazione contro la Germania, vittima sacrificale di turno, e poi hanno dilagato, conquistando la seconda posizione nel girone, valsa l’accesso all’ultimo atto del torneo.

Pronti via e la Germania è passata subito in vantaggio con un gran gol di Ober che ha lasciato di sasso i ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti, a cui è servito qualche minuto per riprendere vigore e rendersi conto dell’accaduto.

E così la Germania ne ha approfittato, piazzando il raddoppio ancora con Ober a metà primo tempo. Sembrava il preludio al baratro più profondo, ma al 15′ Nadini e Mattugini hanno piazzato un uno-due mortifero che ha rimesso le cose a posto, rilanciando di colpo le ambizioni dell’Italia.

Ci ha pensato poi Lazzarotto a mettere a segno il colpo del sorpasso al 21′, prima del penalty trasformato da Compagno, che ha fissato il punteggio sul 4-2 all’intervallo.

Nella ripresa ancora Compagno ha piazzato l’allungo e poi Galimberti ha completato il “set”, precedendo l’ennesimo sigillo di Ober, la cui tripletta si è rivelata vana per le sorti dei tedeschi. In finale oggi, sabato 22 settembre, l’Italia affronterà la Spagna, che già ha sconfitto gli azzurrini nei giorni scorsi e proverà a ripetersi nell’ultimo atto.

Ma l’Italia ha già dimostrato di avere grinta da vendere. E l’esito a Viana do Castelo, nella patria del Portogallo vincitore delle precedenti cinque edizioni del torneo, appare tutt’altro che scontato.













Foto: FISR