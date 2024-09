LIVE Italia-Spagna 0-2, Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA: raddoppio degli iberici, azzurri statici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19:00 COMPAGNO CI PROVA, il tapin di FACCIN non trova la rete! Grande prestazione del portiere spagnolo. E intanto si sveglia finalmente anche un pubblico fino a questo momento dormiente…

11:10 PALO DI MALAGOLI di diagonale dal versante destro dopo passaggio di Faccin. Siamo anche sfortunati

12:00 La Spagna difende benissimo, sia chiaro. Ma l’Italia non riesce ad essere cattivo. Azzurri troppo bloccati.

12:12 RADDOPPIO DELLA SPAGNA! Malagoli tenta un gioco di prestigio nella pattinata, ma perde palla. Nel contropiede Alabart non sbaglia. Italia-Spagna 0-2

13:21 MIRACOLO DI GNATA che neutralizza un due contro zero scaturito da una ripartenza. Lasciamo troppi spazi a una squadra velocissima, serve cambiare passo.

13:36 Secondo fallo per la Spagna, ancora a zero il conto dell’Italia. Time out per gli iberici

13:54 Fuori Banini e Cocco, dentro Pozzato e Faccin.

14:55 Cocco va già in area, ma non c’è niente.

15:17 Bellissimo tiro di Cocco, ma c’è la risposta del portiere spagnolo.

15:50 Si concretizza il cambio. fuori Ipinazar, dentro Malagoli

17:43 Ora gli azzurri non si devono scomporre. I nostri ragazzi sembrano un po’ ingessati; un atteggiamento proibitivo contro una corazzata del genere. Intanto si prepara Malagoli

18:18 Arriva il GOAL della Spagna, dalla distanza Bargallò fa centro rubando la pallina ad Ipinazar. Proteste azzurre per un presunto fallo. Inutili. Italia-Spagna 0-1

19:02 Italia troppo macchinosa nella manovra, la Spagna in due passaggi arriva dentro. Fluidità molto pericolosa degli iberici

19:40 Ritmo forsennato in questi primi cinque minuti. Italia un po’ contratta. Intanto arriva il primo fallo per la Spagna.

20.14 Palla persa dall’Italia, la Spagna non ne approfitta. Stiamo attenti ragazzi.

20:43 Ancora Roca pericolosissimo, ma c’è il nostro Batman Gnata a respingere

21:10 Solito gioco da dietro porta per Cocco, non va.

22:06 Altro attacco pericolosissimo in allungo della Spagna, ma Roca sbaglia. L’Italia risponde con un bel blocco di Alessandro Verona.

23:00 Ripartenza velenosissima della Spagna che va vicina al vantaggio con Marc Grau Tallada che manca l’appuntamento con il goal a distanza ravvicinata

23:45 Fraseggio spagnolo, la conclusione non desta problemi alla nostra difesa. Ritmo completamente diverso rispetto alla sfida con la Francia.

24:40 Azzurri subito aggressivi in queste prime battute. Ci prova subito Cocco. Atteggiamento giusto.

INIZIO PRIMO TEMPO

21:02 Si comincia! Le scelte iniziali di Bertolucci. L’Italia schiera Riccardo Gnata, Davide Banini, Giulio Cocco, Alessandro Verona e Francisco Ipinazar. La Spagna risponde con Carlos Grau, Cesar Carballeira, Pau Bargallò Poco, Marc Grau Tallada e Nel Roca.

21:01 Ora tutti in piedi per l’Inno di Mameli

21:00 E’ il momento degli Inni Nazionali. Si parte ovviamente con quello spagnolo.

20:59 Italia in casacca azzurra, Spagna con divisa rossa. Palazzetto vicino al sold out. Si stimano circa 3.000 spettatori

20:57 Pubblico molto più numeroso quest’oggi. Speriamo sia numeroso e di supporto, con la Francia l’atmosfera era fin troppo freddina

20:54 I giocatori stanno per entrare in pista, si scalda l’atmosfera al Pala Igor

20:49 Queste invece le due classifiche

GROUP A PTS GP W T L G+ G- Gav Pen 1 ARGENTINA 7 3 2 1 0 20 7 13 2 PORTUGAL 7 3 2 1 0 18 6 12 3 ANGOLA 3 3 1 0 2 10 11 -1 4 USA 0 3 0 0 3 4 28 -24

GROUP B PTS GP W T L G+ G- Gav Pen 1 ITALY 6 2 2 0 0 8 0 8 2 SPAIN 4 2 1 1 0 13 1 12 3 FRANCE 4 3 1 1 1 7 3 4 4 CHILE 0 3 0 0 3 1 25 -24

20:45 Di seguito i risultati di oggi

ANGOLA-USA 9-0

FRANCIA-CILE 6-1

ARGENTINA-PORTOGALLO 4-4

20:40 Si tratta di un match particolarmente importante per i nostri ragazzi, usciti vittoriosi dalle prime due partite con Cile e Francia. In palio c’è infatti la vittoria del girone A. Gli iberici infatti hanno steccato l’incontro inaugurale con i transalpini, terminato con il risultato di 1-1.

20:37 BUONASERA, AMICI DI OA SPORT. Mancano poco più di venti minuti all’inizio del match.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, terzo incontro valido per i Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, rassegna in scena in quel di Novara facente parte dei World Skate Games, la comeptizione mutisport che racchiude in un unico luogo – in questo caso l’Italia – tutti gli eventi iridati delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

Rispetto per tutti, paura di nessuno. Potrebbe essere questo il motto adeguato per presentare una sfida che si preannuncia folgorante. Gli azzurri si presenteranno al cospetto delle furie rosse da leader del girone A, forti del successo contro Cile e Francia. Gli iberici invece sono stati frenati dai transalpini nella partita inaugurale (1-1), salvo poi strapazzare il Cile per 12-0.

Dopo le manovre veloci sulle fasce viste contro la compagine sudamericana, e la pazienza concretizzatasi con il grande goal di Malagoli nelle battute finali della disputa contro la Francia, gli uomini di Alessandro Bertolucci si apprestano ad affrontare l’esame di maturità. Serviranno infatti cinquanta minuti di pura perfezione per poterla spuntare. Ma le prospettive di un’impresa ci sono tutte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, terzo match della prima fase dei Campionati Mondiali 2024 a Novara. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 21:00. Buon divertimento!