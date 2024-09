LIVE Italia-Angola 0-0, Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA: comincia la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:12 Bella azione azzurra che si conclude con una bordata di Banini. La pallina trova le stecche avversarie

22:11 Inizia a fare densità l’Italia, che riesce a fare anche una buona pressione.

22:57 Prima zingarata di Cocco da dietroporta, nulla da fare.

23:48 Non male la catena offensiva dell’Angola che scambia da fascia e fascia e prova sulle vie centrali.

24:10 Normali fasi di studio in queste prime battute

24:53 L’Angola prova subito una bordata da una lunga distanza, pallina innocua

INIZIO PRIMO TEMPO. FORZA AZZURRI!

18:18 L’Angola risponde con Veludo, Centeno, Da Silva, Pinto e Neto

ANGOLA Nº P 5i 32 P 5 VELUDO FRANCISCO 02 5 CENTENO ANDRé (C) 04 SOUSA AFONSO 06 TAVARES JOSEMAR 08 5 DA SILVA HUMBERTO 09 5 PINTO JOAO PEDRO GARCIA 33 NUNES GONçALO 54 5 NETO GONçALO 77 SILVA ANDERSON 01 P ALEXANDRE WILSON

18:17: Si comincia! Azzurri con Gnata, Banini, Cocco, Verona ed Ipinazar.

ITALY Nº P 5i Name 22 P 5 GNATA RICCARDO 05 5 BANINI DAVIDE 06 MALAGOLI ANDREA 07 5 COCCO GIULIO (C) 08 FACCIN ALESSANDRO 14 5 VERONA ALESSANDRO 71 GAVIOLI DAVIDE 77 COMPAGNO FRANCESCO 87 5 IPINAZAR FRANCISCO 01 P ZAMPOLI STEFANO

18:15 Ora l’Inno di Mameli!

18:14 In corso l’Inno dell’Angola

18:11 Entrano in pista le due squadre. Italia in casacca bianca, l’Angola in casacca rosso accesa e pantaloncini neri.

18:09 Si scalda l’atmosfera al Pala Igor; difficile capire l’impatto del pubblico in questi giorni, tante volte apparso troppo passivo. Speriamo che oggi la musica sarà diversa.

18:08 Ancora pochi istanti e i giocatori faranno il loro ingresso in campo.

18:06 Ricordiamo che chi passa sfiderà in semifinale l’Argentina, detentrice del titolo iridato. La Nazionale albiceleste ha infatti vinto l’ultimo Mondiale, disputato proprio tra le mura amiche di San Juan.

18:04 L’Italia non deve cadere nella trappola. L’Angola è una squadra molto più competitiva di quanto si possa pensare. Buona parte del roster è infatti impegnato solitamente nei Campionati spagnoli e portoghesi. Sanno giocare, sanno fare male. La partita è delicatissima.

17:59 Sarà l’ultimo quarto di finale del programma. Chi vince affronterà la temibilissima compagine dell’Argentina, la quale ha superato l’Andorra per 4-1. Dall’altra parte del tabellone il Portogallo ha battuto la Francia 4-2. Tutto facile per la Spagna, 7-0 contro la Svizzera

17:55 BUONASERA AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente venti minuti all’inizio del match

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Angola, incontro valido per i quarti di finale dei Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, evento in scena al Pala Igor di Novara, una delle tante venue dei World Skate Games, la competizione mutisport che racchiude in un unico Paese (l’Italia) tutte le competizioni iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

Un match da dentro e fuori per gli azzurri, che si apprestano a sfidare la compagine africana dopo una buona, se non buonissima, prima fase. Gli uomini di Alessandro Bertolucci hanno infatti vinto il primo match contro il Cile, superando poi di misura la Francia venendo fermati soltanto dalla Spagna che, dopo una lotta serrata, l’ha spuntata per 3-4.

Non facile invece il percorso dell’Angola, impegnata nel girone b e costretta a cedere il passo sia all’Argentina che al Portogallo, battendo solo ieri gli Stati Uniti. Ad ogni modo si tratta comunque di un avversario molto temibile, considerato che buona parte del roster è stanziata nei Campionati lusitani e spagnoli, tra i più competitivi a livello mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Angola, match valido per i quarti di finale dei Campionati Mondiali 2024 a Novara. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 18:15. Buon divertimento!