Hockey su ghiaccio, Alps League 2019: tanti match, Val Pusteria prima in classifica davanti ad Asiago, bene le italiane

Programma decisamente fitto in questo fine settimana per quanto riguarda la Alps League di hockey su ghiaccio 2018/19. Si sono giocate ben 15 partite nel breve volgere di cinque giorni, valevoli per la quarta e quinta giornata della stagione regolare. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre italiane, e non solo. Nel complesso le nostre rappresentanti se la sono cavata davvero bene, con I Lupi della Val Pusteria che proseguono la loro cavalcata in vetta con 15 punti, due in più di Asiago.

L’HC Pusteria Wolfe ha sconfitto 4-2 l’HC Fassa Falcons con la doppietta di Andergassen che ha prima portato i padroni di casa sul 3-1, quindi sul risultato definitivo, per un successo che porta in vetta alla classifica i lupi.

Vittoria anche per il Migross Supermercati Asiago Hockey che schianta l’EG Bregenzwald con il punteggio di 6-2 al termine di un match dominato, che aveva portato i padroni di casa avanti 3-1 già al termine del primo tempo, e 5-1 nel secondo. Vince, e nettamente, anche l’SG Cortina Hafro per 5-2 contro l’ED Stadwerke Kitzbuhel. Gli austriaci hanno provato a tenere duro nella fase iniziale, ma quattro gol tra secondo e terzo tempo hanno indirizzato il match nelle mani degli ampezzani grazie alla tripletta di Di Diomete.

Ai piani alti della graduatoria importante 3-1 anche per l’EHC Alge Elastic Lustenau ai danni del Wipptal Broncos Welhenstephan, in un match che ha visto la svolta nel corso dell’ultima frazione, grazie alle marcature di Slivnki e Franz. Sofferto successo anche per l’HK Olimpija Ljubijana per 2-1 contro l’EK De Zeller Eisbaren con il gol vittoria di Koudelka segnato al minuto 32.42, quindi una strenua difesa per mantenere il risultato che mantiene gli sloveni nelle zone alte della classifica.

Respira il Rittner Buam che si sbarazza per 5-3 dell’HC Gherdeina, al termine di 60 minuti davvero combattuti, con il gol vittoria di Lehtinen arrivato al 57.23, mentre il 5-3 finale di Kostner è arrivato a 15 secondi dalla conclusione. Prova sfortunata per i gardenesi che, tuttavia, hanno dimostrato di meritare di più rispetto alla attuale classifica. Vittoria nell’ultimo match di giornata per il VEU Feldkirch per 2-1 sull’HDD Acroni Jesenice.

Mercoledì 26 settembre si è aperta anche la quinta settimana, con il successo dell’HC Fassa Falcons sull’EC Bregenzerwald con il punteggio di 4-3 dopo gli shoutout. Partita ripresa per i capelli dalla squadra di Canazei che aveva chiuso la prima frazione sotto 1-3, andando a pareggiare al minuto 53.32 con la marcatura di Martin Castluger.

Sconfitta per l’SG Cortina Hafro che cade in casa del Red Bull Hockey Jrs per 0-2 con doppietta di Evertsson con un gol per tempo nella seconda e terza frazione. Netta affermazione per l’HK SZ Olimpija Ljubijana che supera con un perentorio 5-1 il Rittner Buam con la tripletta di Koren che ha indirizzato il match verso gli sloveni sin dalle prime fasi.

Cade l’Hockey Club Milano Rossoblù per 4-5 in casa contro l’HDD SIJ Acroni Jesenice. Incontro rocambolesco, con i lombardi subito avanti con Pance, quindi sloveni che si portano prima sul 2-1, quindi sul 4-2. Milano prova la rimonta, ma il gol del 5-3 di Cimzar indirizza la sfida al termine della seconda frazione.Importante affermazione per l’HC Pusteral Wolfe che sbancano il campo del VEU Feldkirch con un netto 3-0 e si confermano in vetta alla classifica con due lunghezze di vantaggio sull’Asiago Hockey che supera con facilità l’EK Eisbaren per 4-1 a domicilio con quattro marcatori diversi. Infine successo per l’EC Stadtwerke Kitzbuhel 4-3 contro l’EC KAC.

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2018/19

Team GP GD PTS 1 PUS 5 +13 15 2 ASH 5 +10 13 3 EHC 5 +15 12 4 HKO 6 +10 12 5 JES 5 +6 9 6 SGC 5 -2 9 7 WSV 4 +8 8 8 VEU 4 +0 7 9 KEC 5 -6 7 10 RBJ 4 +2 6 11 RIT 5 -1 6 12 EKZ 4 +2 5 13 ECB 5 -8 3 14 GHE 5 -12 3 15 FAS 5 -11 2 16 KA2 5 -18 2 17 MIL 3 -8 1

