Hockey ghiaccio, EBEL 2019: cade in casa Bolzano dopo una incredibile rimonta del Klagenfurt

Quarto turno di EBEL 2018/19 amaro per l’HCB Alto Adige Alperia Bolzano che incappa nel primo ko stagionale. Gli altoatesini ospitavano gli austriaci dell’EC-KAC Klagenfurt e sembravano avere messo il match nei giusti binari. Immediato doppio vantaggio che faceva ben sperare per le Foxes, ma gli ospiti, con una rabbiosa rimonta a metà incontro, rifilavano quattro gol consecutivi ai padroni di casa, per una vittoria che sa di beffa.

Il primo tempo vede subito il Bolzano spingere forte e trovare il vantaggio con Timothy Cambpell dopo 7:25. Passano pochi istanti e arriva il raddoppio con Angelo Miceli che realizza su assist dello stesso Timothy Campbell dopo 8:37 del primo tempo. Gli austriaci, dopo un attimo di sbandamento, riescono a trovare il 2-1 con Stefan Geiger su assist di Manuel Geiger al minuto 12:12.

La seconda frazione si apre con l’immediato pareggio del Klagenfurt grazie alla marcatura di Andrew Jacob Kozek imbeccato da Nicholas Petersen dopo 4:22. La rimonta è completata al 12:19 del secondo tempo con il gol di Mitch Wahl, mentre un minuto dopo è Manuel Geiger a firmare il poker per il 4-2 parziale.

Gli austriaci dominano la scena e il Bolzano non è in grado di rispondere. Nel terzo tempo la squadra altoatesina non riesce a rendersi pericolosa e il punteggio non cambia più fino alla fine, per un 2-4 casalingo che ha dell’incredibile dopo il doppio vantaggio iniziale. In classifica le Foxes vedono scappare le prime della classe, ormai a quota 11 punti, con tre punti di margine.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: HC Bolzano hockey ghiaccio-2, Carola Semino