Grande Fratello Vip 2018: ufficiale la presenza di Fabio Basile. L’elenco completo dei partecipanti

Fabio Basile parteciperà alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Ieri le indiscrezioni su Spy, oggi invece la sua presenza diventa ufficiale. Nonostante i Mondiali di judo siano in programma tra il 20 e il 27 settembre, il campione olimpico di Rio 2016 entrerà a far parte del reality show di Canale 5 in corso d’opera, dato che la prima puntata è prevista il 24 settembre.

Insieme al 24enne, vi saranno molti altri nomi noti all’interno della casa più spiata d’Italia: Walter Nudo, vincitore di una delle prime edizioni dell’Isola dei Famosi, le Donatella, il comico Maurizio Battista, Eleonora Giorgi, Francesco Monte (protagonista del “canna-gate” che ha tanto fatto discutere), l’esuberante cantante Ivan Cattaneo, Enrico Silvestrin, Giulia Salemi, Jane Alexander, Martina Hamdy (che sicuramente avrete visto in tv come “conduttrice” delle previsioni meteo del Tg5) e la soubrette Lisa Fusco. Ilary Blasi e Alfonso Signorini parteciperanno alla conduzione del reality autunnale.













luca.montanari@oasport.it

Foto: Twitter Basile