Golf, Ryder Cup 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Le Golf National, Parigi (precisamente il sobborgo di Saint-Quentin-en-Yvelines). Questo è il luogo della storia per la Ryder Cup 2018, che approda per la prima volta in Francia e per la seconda fuori dal binomio Gran Bretagna-USA, dopo l’edizione 1997 tenutasi a Sotogrande, in Spagna, in omaggio al compianto Seve Ballesteros.

Sarà l’edizione numero 42 della manifestazione, tenutasi per la prima volta nel 1929 e originariamente riservata ai golfisti del Regno Unito e degli USA; fu solo nel 1979 che la competizione venne aperta all’Europa intera. L’ultima edizione, tenutasi all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, nel Minnesota, ha visto il netto trionfo degli Stati Uniti, vincitori col punteggio di 17-11. Il regolamento prevede che se la sfida terminerà in parità, e cioè sul 14-14, saranno gli USA a tenersi la coppa: all’Europa sarà perciò necessario vincere almeno per 14,5 a 13,5 (quello che, per capirci, è successo a Medinah nell’incredibile edizione 2012).

La Ryder Cup sarà visibile sui canali di Sky Sport, nonché in streaming su Sky Go, nella sua interezza. Anche OA Sport seguirà dalla prima all’ultima palla la competizione con la DIRETTA LIVE scritta. Di seguito il programma completo, con gli orari relativi alle tre giornate che vanno da venerdì 28 a domenica 30.

VENERDI’ 28 SETTEMBRE

8:00-19:00 Prima giornata (fourball alla mattina, foursome al pomeriggio)

SABATO 29 SETTEMBRE

8:00-19:00 Seconda giornata (fourball alla mattina, foursome al pomeriggio)

DOMENICA 30 SETTEMBRE

12:00-19:00 Match singoli













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Twitter Ryder Cup