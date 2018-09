Golf, European Tour: al KLM Open Bertasio, Paratore e Pavan in terza posizione con Manassero a un colpo, in testa il cinese Ashun Wu

Si tinge d’azzurro il giovedì di Spijk che apre il KLM Open: dopo il primo giro, ci sono quattro giocatori italiani nelle zone alte della classifica. Tre di essi, Nino Bertasio, Renato Paratore e Andrea Pavan, si trovano appaiati in terza posizione con 5 colpi sotto il par 71 del campo olandese. Va detto che Paratore, dopo cinque birdie in sette buche, ha percorso in par le successive 11. Il quarto, Matteo Manassero, si colloca nel gruppo in sedicesima posizione con -4, mandando buoni segnali in vista dei prossimi giorni.

Al comando del torneo, avendo girato in 64 colpi, c’è il cinese Ashun Wu, già sesto la settimana scorsa all’Omega European Masters di Crans Montana. La sua prova è stata caratterizzata da cinque birdie nelle prime nove buche giocate (che, nel suo caso, sono state quelle dalla 10 alla 18) e due nelle seconde nove. Dietro di lui, a -6, c’è l’inglese Chris Wood, recentemente secondo all’Open di Francia e 25° nella Race to Dubai. Compreso il trio azzurro, al terzo posto c’è un gruppone di 13 partecipanti, che comprende gli inglesi Chesters, Pepperell, Rai, Smith e Southgate, lo scozzese Neil, il francese Hebert, il danese Kjeldsen, l’americano Stadler e l’australiano Scrivener. Questi sono tutti seguiti dal gruppo di Manassero, che comprende anche Kieffer e Porteous.

Meno fortunata la giornata degli altri due italiani ai nastri di partenza: Luca Cianchetti ed Edoardo Molinari si trovano entrambi nei bassifondi della classifica, a +4, e dovranno fare un certo sforzo per superare il taglio del secondo giro. Tra i nomi di spicco, invece, ci sono Harrington, Larrazabal e Westwood a -3, Fox e Kaymer a -1, Bezuidenhout a +1, Colsaerts e Detry a +3 e Rumford a +7. Non bellissima la giornata degli olandesi: sotto il par ce ne sono solo due, Max Albertus (-2) e il dilettante Jerry Ji (-1), sulla dozzina presente.













