Golf, European Tour 2018: tripudio inglese nel Made In Denmark! Matt Wallace prevale in un playoff da capogiro

Tripudio inglese nel Made In Denmark, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Matt Wallace ha prevalso al termine di un playoff con altri tre connazionali, segnale evidente del feeling che gli inglesi hanno trovato con il prato danese, su cui i padroni di casa non sono stati altrettanto performanti.

Wallace è stato letteralmente sensazionale nel finale del torneo, mettendo a referto 3 birdie nelle ultime 3 buche e agganciando in vetta a quota -19 il terzetto composto da Lee Westwood, Jonathan Thomson e Steven Brown, che tra la 16 e la 18 non hanno effettuato neppure un birdie.

Una rimonta strepitosa, che Wallace ha suggellato nelle due buche di spareggio, in cui ha messo a segno altri due birdie, spazzando via le velleità di vittoria di Westwood e Thomson in prima battuta, e poi di Brown alla seconda buca di playoff.

Un tornado inglese, dunque, si è abbattuto su Aarhus. E per Wallace arriva così la terza vittoria stagionale dopo l’Hero Indian Open e il BMW International Open, testimonianza evidente delle qualità di un atleta in crescita costante e ormai proiettato verso il gotha della disciplina.

Alle spalle dei primi quattro, si è piazzato il sudafricano Erik Van Rooyen, che ha concluso ad una sola lunghezza dal gruppo di testa con il miglior giro di giornata in 65 colpi (-7), mentre il danese Lucas Bjerregaard, beniamino di casa, si è esaltato nell’ultimo round, ma è rimasto al sesto posto a due colpi dalla vetta, tenendosi dietro l’inglese Matthew Fitzpatrick e il belga Thomas Detry.

A chiudere la top ten, infine, ci hanno pensato altri due inglesi, Ashley Chester a quota -15 e Sam Horsfield con 14 colpi sotto il par insieme allo spagnolo Adrien Otaegui, espressione di un weekend da incorniciare per la squadra britannica in Danimarca.













Foto di Pier Colombo