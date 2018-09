Golf, European Tour 2018: Tom Lewis completa la rimonta e trionfa nel Portugal Masters! Scivola indietro Renato Paratore

Tom Lewis completa la rimonta e conquista il Portugal Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, in Portogallo.

L’inglese, galvanizzato dal terzo giro concluso con 10 colpi sotto il par, ha piazzato il sorpasso sull’australiano Lucas Herbert alla seconda buca dell’ultimo round, per poi allungare gradualmente sul suo rivale fino a completare la tornata in 66 colpi (-5) e chiudere con lo straordinario score di -22.

Per Lewis si tratta della seconda vittoria nell’European Tour e, soprattutto, di un clamoroso bis nel Portugal Masters, già vinto nel 1991, quando aveva appena 20 anni e sembrava proiettato verso un futuro da protagonista assoluto del circuito.

Alle spalle del vincitore, intanto, si sono piazzati l’australiano Lucas Herbert e l’inglese Eddie Pepperell, entrambi a quota -19 e a 3 lunghezze dalla vetta. Spettacolare anche la rimonta del sudcoreano Soomin Lee, autore del miglior giro di giornata in 64 colpi (-7) che gli ha consentito di recuperare 15 posizioni e di issarsi fino ai piedi del podio in compagnia dello svedese Marcus Kinhult con 17 colpi sotto il par.

Sesto posto, invece, per l’irlandese Shane Lowry, che ha concluso a quota -16, davanti al quintetto composto dallo spagnolo Sergio Garcia, dal francese Rapahael Jacquelin, dal finlanese Kim Koivu, dall’inglese Oliver Fisher e dall’idolo di casa portoghese Ricardo Gouveia, che ha concluso la sua prova nella top ten.

E’ scivolato indietro, infine, l’italiano Renato Paratore, che ha ceduto 22 posizioni con un giro in 74 colpi (+3) e ha concluso al 27° posto a quota -11 in un round condizionato soprattutto dal disastro al par 5 della buca 12, completato in 9 colpi. Molto più indietro c’è Nino Bertasio, che ha concluso il torneo al 69° posto con 4 colpi sotto il par.













