Golf, European Tour 2018: Luca Herbert svetta in testa al Portugal Masters, ottimo sesto Renato Paratore

L’australiano Lucas Herbert vola al comando del Portugal Masters, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, in Portogallo. Herbert ha concluso il primo round con 8 colpi sotto il par, frutto di una prestazione superba al cospetto di una platea di avversari di assoluto rilievo.

Alle sue spalle, infatti, c’è un terzetto composto dagli inglesi Eddie Pepperell e Matt Wallace, entrambi indicati tra i favoriti per la vittoria, e dall’irlandese Shane Lowry, che occupano la seconda posizione a quota -7, con una lunghezza di distacco dal leader parziale della graduatoria. Quinta piazza provvisoria, intanto, per il cinese Haotong Li, autore di una prestazione coriacea in 65 colpi.

Ma anche per l’Italia giungono buone notizie grazie alla prova gagliarda di Renato Paratore, autore di un primo round decisamente positivo in 66 colpi e attualmente al sesto posto in compagnia di altri 9 atleti, tra cui spicca la presenza dello spagnolo Sergio Garcia, vincitore dell’Augusta Masters 2017.

Molto positivo anche il primo round di Nino Bertasio, attualmente al 16° posto a quota -4 insieme ad altri 10 giocatori, mentre sono decisamente più attardati gli altri due italiani. Matteo Manassero è 71° con un giro in 70 colpi, che mette a rischio persino il superamento del taglio. Ancora più indietro c’è Lorenzo Gagli, che occupa il 93° posto in linea col par e dovrà andare a caccia di un’impetuosa rimonta se vorrà restare in corsa anche dopo metà gara.













