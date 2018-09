Golf, European Tour 2018: Ashun Wu in fuga nel KLM Open, Paratore e Pavan nella top ten. Bertasio e Manassero superano agevolmente il taglio

Un cinese al comando del KLM Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del The Dutch, in Olanda.

Ashun Wu ha spiccato il volo al termine del secondo giro del torneo, chiudendo il round in 66 colpi (-5) e giungendo a metà gara a quota -12, con ben tre lunghezze di vantaggio su Jonathan Thomson, che insegue con 9 colpi sotto il par dopo aver realizzato il miglior giro di giornata in 64 colpi (-7), staccando la coppia composta da David Drysdale e da un altro cinese, Haotong Li, che occupano il terzo gradino del podio a quota -8, con 4 colpi di distacco dalla vetta.

In quinta posizione, intanto, il sudcoreano Soomin Lee affianca l’inglese Chris Wood e il francese Benjamin Herbert, che sono attualmente a quota -7, con una lunghezza di vantaggio su Renato Paratore, che ha realizzato un giro di grande sostanza in 70 colpi ed è ottavo in solitaria con 6 colpi sotto il par, davanti ad un gruppo composto da ben 12 atleti, tra cui figura anche l’italiano Andrea Pavan, rimasto in linea col par e scivolato un po’ indietro, pur restando nella top ten con 5 colpi sotto il par.

Non è andata benissimo neppure a Nino Bertasio, che ha completato il secondo giro in 72 colpi (+1) ed è 21° a quota -4 in compagnia di altri 14 giocatori, segnale dell’equilibrio che regna alle spalle del cinese Wu. Supera il taglio anche Matteo Manassero, 36° a quota -3 con un giro in 72 colpi che gli ha fatto perdere quota, ma ancora in corsa per un piazzamento di prestigio nel torneo olandese.

Niente da fare, invece, per Edoardo Molinari, soltanto 98° nonostante un giro in 69 colpi (-2) e costretto a dire addio anzitempo al torneo con 2 colpi complessivi sopra il par. Luca Cianchetti, infine, ha completato la tornata in 74 colpi e ha concluso il torneo al 130° posto.













