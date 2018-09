Giro di Toscana 2018, Gianni Moscon: “Che momento di forma, ottime sensazioni in salita”. Mondiale da protagonista?

Gianni Moscon non si ferma più ed è in uno stato di forma davvero strepitosa, la condizione fisica del trentino sta incantando tutti gli addetti ai lavori e oggi lo ha confermato vincendo il Giro di Toscana con grande autorevolezza. Doppietta d’autore per il 24enne che sabato aveva conquistato la Coppa Agostoni grazie a un’azione da lontano e che oggi ha attaccato in salita facendo capire a tutti di avere la gamba giusta per puntare ai Mondiali di Innsbruck. L’uomo del Team Sky sarà una pedina importante per l’Italia, considerando i problemi di Vincenzo Nibali e le difficoltà riscontrate da Fabio Aru per tutta la Vuelta di Spagna.

Gianni Moscon ha fatto bingo e ha lanciato segnali importanti al CT Davide Cassani, queste le dichiarazioni che ha rilasciato a tuttobiciweb dopo il suo trionfo: “È stata un’altra gara molto impegnativa, con la salita del Monte Serra da affrontare tre volte che alla fine si è fatta sentire. In salita avevo sensazioni ottime e anche in volata stavo bene. Sto attraversando un ottimo periodo di forma, la squadra oggi ha fatto un grande lavoro: Dunbar è stato spettacolare, ha ridotto il gruppo a sole quattro unità e io ho solo dovuto mantenere il vantaggio. Una dedica per questa vittoria? La dedico a tutti quelli che mi sono vicini, alla squadra, al mio preparatore Dario Cioni e ai miei compagni, in particolare a quelli italiani“.













Foto: Valerio Origo