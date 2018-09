Giro di Gran Bretagna 2018: Wout Poels batte Julian Alaphilippe a Whinlatter Pass. Il francese si prende la maglia di leader

L’olandese Wout Poels trionfa sull’impegnativo arrivo in salita di Whinlatter Pass al Giro di Gran Bretagna. Il corridore del Team Sky ha fatto la differenza sulla rampa finale, piazzando uno scatto secco negli ultimi metri e battendo Julian Alaphilippe, che si può consolare però con la maglia di leader della classifica generale.

La fuga di giornata parte dopo 20 km formata da quattro corridori: Tony Martin (Katusha – Alpecin), Vasil Kiryienka (Team Sky), James Shaw (Lotto Soudal) e Connor Swift (Madison Genesis). In testa al gruppo si mette a controllare la corsa la LottoNL-Jumbo, con il vantaggio dei fuggitivi che si mantiene costante attorno ai 3’ nella parte centrale. L’accordo tra i battistrada resta ottimo e l’azione rimane così efficace anche nel finale. Il gruppo però cambia totalmente ritmo negli ultimi 15 km e va a riprendere i fuggitivi all’imbocco dello strappo finale di Whinlatter Pass.

Sulle prime rampe Bob Jungels (Quick-Step Floors) va subito a fare il forcing in testa in favore del compagno di squadra Julian Alaphilippe che sferra l’attacco ai -2 km. Il francese viene subito raggiunto dal leader Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) e da Hugh Carthy (EF Education First-Drapac). Poco dopo però Roglič va in crisi e si stacca, mentre Wout Poels (Team Sky) si riporta in testa. Proprio l’olandese si mantiene a ruota e poi beffa il rivale con uno scatto secco negli ultimi metri. Secondo posto per Alaphilippe a 2”, terzo Carthy a 12”. Alaphilippe balza quindi al comando della classifica generale, che ora guida con 17” di vantaggio su Poels e 32” su Roglič, a due tappe dalla conclusione.

Foto: Aled Evans / Shutterstock.com