Giro di Gran Bretagna 2018: la LottoNL-Jumbo vince la cronometro a squadre, Primož Roglič nuovo leader

La LottoNL-Jumbo vince la cronometro a squadre del Giro di Gran Bretagna 2018. Sull’impegnativo percorso di 14 km da Cockermouth a Whinlatter Pass, con la strada in salita nella seconda parte, la squadra olandese ha fatto registrare il miglior tempo in 19’37” con una media di 42,821 km/h. Una prestazione che permette al capitano Primož Roglič di diventare il nuovo leader.

Alle loro spalle si piazza la Quick-Step Floors con 16” di ritardo, mentre in terza posizione troviamo la Katusha – Alpecin a 20”. Sorprese negative invece quelle del Team Sky, che nonostante la presenza Chris Froome e Geraint Thomas, ha chiuso solamente quarta a 26” e della BMC, sesta a 40”. In classifica generale Roglič recupera ben sette posizioni e ora ha un vantaggio di 6” su Julian Alaphilippe e di 16” su Bob Jungels. L’ex leader Patrick Bevin scende in quarta piazza a 24”, mentre la top 5 è completata da Wout Poels a 26”. Tutto potrebbe però essere riscritto sull’arrivo in salita di domani.

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com