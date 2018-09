Fortuna Hjørring-Fiorentina, Champions League calcio femminile 2019: programma, orari e tv

Il conto alla rovescia sta per terminare e domani (ore 19.00) alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo inizio di stagione, staccando il biglietto per il prossimo turno. Per accedere agli ottavi le gigliate possono pareggiare o perdere con un goal di scarto (o con due goal di scarto ma segnando). Antonio Cincotta e le sue ragazze non staranno troppo a speculare sullo score e scenderanno sul rettangolo verde danese con la voglia di imporre le proprie qualità e portarsi a casa un risultato positivo.

Fortuna Hjørring-Fiorentina, ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile godrà della diretta streaming su violachannel.tv nonché della DIRETTA LIVE testuale di OASport per non farvi perdere neanche un secondo.

Mercoledì 26 settembre

ore 19.00 Fortuna Hjørring-Fiorentina – Ritorno sedicesimi di finale di Champions League













Foto: Fiorentina Women’s FC