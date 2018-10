Calcio femminile, Champions League 2019: Fiorentina-Chelsea, le viola a caccia dell’impresa titanica

Ci siamo. Stasera, alle ore 19.30, l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile tra Fiorentina e Chelsea. Si riparte dall’1-0 di Kingsmeadow, segnato da Carney su rigore, per 90 minuti ed eventuale extra-time di battaglia. Le viola debbono vincere con due gol di scarto per passare il turno mentre alle inglesi basta il pari o una sconfitta di misura, segnando almeno una rete.

Serve l’impresa titanica perché l’avversario è forte ed ha esperienza. La compagine britannica l’anno scorso raggiunse le semifinali di questa competizione ed ha giocatrici di grande livello. La svizzera Ramona Bachmann, la svedese Jonna Anderson e tante calciatrici della selezione inglese vanno costituire un roster di primo ordine che nel match d’andata ha messo in mostra le sue grandi qualità. Tuttavia, le gigliate sono ancora in corsa e davanti al proprio pubblico vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Sarà necessario rasentare la perfezione. Lo sanno il tecnico Antonio Cincotta ed il capitano Alia Guagni, presenti ieri nella conferenza stampa di presentazione del match. Le toscane vorranno mettere sul rettangolo verde compattezza e determinazione per riuscire a sopperire al deficit tecnico.

La distanza tra le due formazioni non è ampissima e il piano tattico di Cincotta consisterà nell’intercettare le linee di passaggio avversarie per ripartire velocemente ed innescare l’attacco con Lana Clelland ed Ilaria Mauro. Sarà fondamentale anche il lavoro degli esterni per non soffrire le iniziative di Bachmann e compagne. Non resta che far parlare il campo, augurandoci che la Fiorentina sappia davvero centrare il bersaglio grosso per dare un segnale ancor più importante sulla crescita del movimento nostrano













Foto: Daniele Bettazzi/livephotosport