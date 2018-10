Calcio femminile, Champions League 2019: Fiorentina-Chelsea 0-6, pesante ko per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale

Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. Pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su calcio di rigore e al 63′), Erin Cuthbert al 57′ e di Ramona Bachmann al 67′. Una sconfitta che, purtroppo, sta a rappresentare ancora l’ampia distanza tra il top europeo e quello italiano a livello di club. Gigliate che, dunque, debbono salutare qui la massima competizione continentale. Per la cronaca, ospiti che hanno disputato gli ultimi 15′ di partita in dieci per via dell’espulsione di Millie Bright.

PRIMO TEMPO – Antonio Cincotta schiera un 4-2-3-1 che in fase di non possesso palla si trasforma in un 4-5-1: unico riferimento è Ilaria Mauro, sostenuta da Lana Clelland, Tatiana Bonetti e Davina Philtjens. Le campionesse d’Inghilterra rispondono con uno schema speculare con Carney punta centrale, supportata da Kirby, Cuthbert e Ji. Faticano le viola ad orchestrare la loro manovra e fin dai primi minuti si evidenzia lo strapotere fisico della squadra di Emma Hayes e le due traverse colpite da Cuthbert e da Carney nei primi 12′ la dicono lunga. Da un’altra palla persa in uscita dalle gigliate, si origina il gol del Chelsea: splendido tiro a giro di Spence che non dà scampo ad Öhrström. La marcatura dà ancor maggior convinzione alle ospiti che ogni volta che attaccano si fanno pericolose e al 38′ arriva la firma di Kirby che fissa lo score sul 2-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il canovaccio del confronto non cambia e la neo entrata Bachmann viene atterrata in area di rigore da Philtjens. Kirby trasforma realizzando la propria doppietta e portando il punteggio sul 3-0. Dilaga il Chelsea e con un’azione in grande velocità arriva la quarta rete di Cuthbert, su assist della scatenata Kirby. Compagine ospite che non si ferma e su un contropiede micidiale è sempre la n.14 a scrivere il suo nome nel tabellino per il tris personale. Alla giostra del gol partecipa anche la campionessa svizzera subentrata nel secondo tempo con un’azione fantastica valsa la sesta marcatura. Nelle battute finali si scaldano gli animi ed arriva il cartellino rosso per Bright per fallo su Clelland. Non succede altro al “Franchi” e l’incontro termina sullo score di 6-0 estremamente punitivo per le ragazze di Cincotta













Foto: Daniele Bettazzi/livephotosport