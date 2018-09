Calcio femminile, Champions League 2019: Fiorentina-Fortuna 2-0, doppietta di Mauro nell’andata dei sedicesimi di finale

Grande inizio per la Fiorentina nella Champions League 2018-2019 di calcio femminile. Allo Stadio Artemio Franchi le viola, che erano riuscite ad agguantare il pass per la massima competizione continentale dopo aver vinto lo spareggio col Tavagnacco in seguito all’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo del Brescia, hanno sconfitto il Fortuna Hjorring per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale e ora possono guardare con più fiducia al match di ritorno in programma in Danimarca.

Le toscane, che lo scorso anno avevano già sconfitto le campionesse danesi prima di uscire dalla competizione contro la corazzata Wolfsburg, hanno disputato una partita di tutto cuore decisa dalla doppietta di una scatenata Ilaria Mauro: al 9′ l’attaccante trova una rete meravigliosa servita da Bonetti, poi al 63′ il raddoppio con la massima freddezza su invito di Guagni. Le padrone di casa non sono praticamente mai andate in difficoltà in una partita molto tattica e dura, in cui le occasioni da gol sono state abbastanza poche.

La Fiorentina ha sempre saputo fare buona guardia contro le incursioni avversarie, ha limitato Thogersen e Tamires e ha punto grazie a una chirurgica Mauro che ha spalleggiato nel tridente offensivo con Tatiana Bonetti e Lana Clelland. La retroguardia guidata dal terzino Alia Guagni, dalle centrali Alcie Tortelli e Laura Agard, con Davina Philtjens sull’altra fascia, ha sempre fatto buona guardia in uno schema tattico gestito a centrocampo da Alice Parisi, Stephanie Breitner e Liliana Kostova.













