Finale Mondiali volley 2018: oggi Brasile-Polonia (30 settembre). Programma, orario d’inizio e come seguirla in tv. Usa-Serbia per il 3° posto

Oggi domenica 30 settembre si giocherà Brasile-Polonia, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una sfida pirotecnica, un atto conclusivo inatteso alla viglia ma che sicuramente regalerà grande spettacolo e non mancheranno le emozioni. Nel capoluogo piemontese si disputerà dunque la rivincita dell’atto conclusivo di quattro anni fa quando i biancorossi fecero festa davanti al proprio pubblico di Katowice regalando un grandissimo dispiacere ai verdeoro.

I Campioni Olimpici sono alla quinta finale iridata consecutiva e inseguono la quarta apoteosi della loro storia dopo quelle ottenute tra il 2002 e il 2010 mentre i Campioni del Mondo puntano alla riconferma del titolo che varrebbe anche il tris mondiale visto che festeggiarono anche nel 1974. Si rinnova dunque l’eterna sfida tra due grandi scuole internazionali di pallavolo, con tantissime stelle in campo come Bruninho, Kurek, Wallace, Douglas, Kubiak. Nel pomeriggio, invece, spazio alla finalina per il terzo posto tra USA e Serbia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Brasile-Polonia, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

17.00 Finale per il terzo posto – Serbia vs USA

21.15 Finale Mondiali 2018 volley maschile – Brasile vs Polonia

BRASILE-POLONIA, FINALE MONDIALI VOLLEY: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play. La finalina per il bronzo andrà invece su RaiSport.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto FIVB