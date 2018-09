Fernando Alonso testa la IndyCar della Andretti: “Giornata divertente, mi piace la macchina”. Prossima stagione a caccia della 500 Miglia?

Fernando Alonso non conosce soste e, dopo il GP d’Italia di Formula Uno, è volato a Birmingham (USA) per svolgere un test sulla IndyCar della Andretti Autosport. Al Barber Motosports Park lo spagnolo si è messo al volante della stessa vettura che Carlos Munoz ha guidato durante l’ultima 500 Miglia di Indianapolis. Il pilota della McLaren, che a fine anno lascerà la F1, ha avuto il benestare della scuderia per provare anche se lontano dalle telecamere.

Il due volte Campione del Mondo ha beneficiato anche di una tregua del meteo (in quella zona si sta abbattendo l’uragano Gordon) e si è dichiarato particolarmente soddisfatto: “E’ stata una giornata bella e divertente. Amo provare auto nuove e farlo con una IndyCar su una pista normale è stato speciale. Ho avuto fortuna perché ho potuto girare sul bagnato, poi in condizioni intermedie e infine sull’asciutto, per cui mi sono fatto un’idea generale della situazione. Il meteo ci ha aiutato in questo senso, c’era un po’ di vento al pomeriggio, ma tutto sommato è stata una giornata positiva. Mi piace il modo in cui si comporta la macchina in queste condizioni, comunque mi è piaciuto pure l’ovale l’anno scorso girando in scia agli altri, combattendo nel traffico ed effettuando sorpassi. In quella situazione penso sia un po’ più semplice farne, per cui dico che adoro la 500 Miglia“.

Stando a quanto riporta it.motosport.com, quello di ieri sarebbe stato soltanto il primo di una lunga serie di test visto che la Andretti Autosport avrebbe stilato un piano di lavoro ben dettagliato in vista del campionato 2019 dove davvero potremo vedere all’opera Fernando Alonso che va a caccia del successo nella 500 Miglia per completare la Tripla Corona. Ne sapremo di più però soltanto nei prossimi mesi.













