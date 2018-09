F1, UFFICIALE: Kimi Raikkonen lascia la Ferrari al termine del Mondiale 2018. Si attende l’annuncio di Charles Leclerc

Si attendeva solo l’annuncio ufficiale, dopo le indiscrezioni dei giorni passati, ed è arrivato oggi: Kimi Raikkonen lascia la Ferrari al termine del 2018, ponendo fine ad un rapporto che era durato, pur non in maniera continuativa, otto anni (2007-2009; 2014-2018) e suggellato dal titolo mondiale del 2007, l’ultimo della scuderia di Maranello.

Lo ha annunciato con un comunicato la Casa del Cavallino Rampante: “Durante questi anni, Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale, sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane. In qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della scuderia“.

A questo punto si attende solo la conferma del sostituto che quasi sicuramente sarà il monegasco Charles Leclerc, attualmente in Alfa Romeo-Sauber, e cresciuto nell’Academy della Rossa, vincitore del Mondiale della F2 l’anno scorso.













