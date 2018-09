F1, Charles Leclerc ufficiale in Ferrari dal 2019. Il monegasco ha firmato un contratto di un anno

Poco dopo l’annuncio dell’addio di Kimi Raikkonen dalla Ferrari (correrà in Alfa Romeo-Sauber), il Cavallino Rampante ha ufficializzato l’ingaggio per un anno (2019) del monegasco Charles Leclerc. 20enne e con tanto talento, il giovane Charles realizza dunque il suo sogno dopo essere stato da sempre nell’orbita della scuderia di Maranello, cresciuto nell’Academy, e vincendo il Mondiale F2 l’anno scorso, da dominatore. Quest’anno l’esordio con i colori dell’Alfa Romeo-Sauber e con risultati degni di nota come il sesto posto nel GP di Azerbaijan a Baku conferma. Un predestinato secondo molti che dall’anno venturo dovrà confermare il proprio valore al fianco di Sebastian Vettel, alla guida della macchina più prestigiosa che ci sia nel Circus.

Un Leclerc che, entusiasta per la notizia, ha voluto dedicare un pensiero, attraverso un tweet, a suo padre, scomparso l’anno scorso, e all’amico Jules Bianchi, deceduto nel 2015 in conseguenza di un incidente nel corso del GP di Suzuka della stagione precedente.

To a person that is not part of this world anymore but to whom I owe everything of what is happening to me, Papa. To Jules, thank you for all the things you learnt me, we will never forget you, and to all the persons that supported me and believed in me. 2/3

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) September 11, 2018