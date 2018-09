F1, Charles Leclerc nuovo pilota Ferrari. L’anticipazione di Lapo Elkann, a breve l’ufficialità

Charles Leclerc nuovo pilota Ferrari? Quasi. Si attende soltanto l’ufficialità che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore ma intanto è arrivata un’anticipazione da Garage Italia, azienda fondata da Lapo Elkann, il nipote dell’avvocato Agnelli. Il post pubblicato su Facebook è stato poi rimosso quando era però ormai stato visualizzato da diverse persone.

A breve comunque la scuderia di Maranello dovrebbe ufficializzare l’arrivo del monegasco che sostituirebbe Kimi Raikkonen dal 2019. Si parla di un contratto biennale per il giovane talento attualmente in forza alla Sauber Alfa Romeo che affiancherà così Sebastian Vettel. Questo il testo del post pubblicato da Garage Italia: “Orgogliosi di aver creduto in te fin dall’esordio in @f1. Orgogliosi di averti accompagnato in pista, curva dopo curva. Felici di vederti presto al volante della Rossa”.













