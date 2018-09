F1 LIVE, DIRETTA GP Italia Monza 2018: dominio di Hamilton, Ferrari con le ossa rotte

Alle ore 15.10 scatterà il GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1: si preannuncia un grande spettacolo a Monza, la gara sullo storico tracciato brianzolo regalerà grandi emozioni e ci sarà da divertirsi in un appuntamento davvero fondamentale nella corsa verso il titolo iridato. Kimi Raikkonen scatterà dalla prima posizione e sogna un ritorno al successo dopo cinque anni dall’ultima volta ma il finlandese potrebbe ricevere un ordine di scuderia dalla Ferrari per favorire il compagno di squadra Sebastian Vettel, secondo in griglia e desideroso di vincere ancora dopo Spa per recuperare altri punti su Lewis Hamilton che invece partirà dalla terza piazzola e proverà a gustare la festa Ferrari di fronte al proprio pubblico.

La gara dovrebbe disputarsi sull’asciutto ma il cielo è nuvoloso e potrebbe eventualmente cadere qualche goccia di pioggia nel corso del pomeriggio, ipotesi assolutamente da scongiurare per le Rosse perché in certe condizioni il britannico della Mercedes è sempre il favorito. Difficilmente Valtteri Bottas potrebbe essere un fattore, le Red Bull sembrano in grande difficoltà.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Monza: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.10. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

16.34 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

16.33 In classifica generale Hamilton scappa via, +30 su Vettel. Oggi una mazzata pazzesca per la Ferrari: partiva dalla prima fila, è uscita con le ossa rotte…

16.30 Hamilton vince il GP d’Italia per la quinta volta in carriera, eguagliando il record di Schumacher. 2° Raikkonen, 3° Verstappen, 4° Bottas, 5° Vettel. A seguito dei 5 secondi di penalità, Verstappen scende in quinta posizione. Bottas dunque è terzo, Vettel quarto.

53° giro/53 Inizia l’ultimo giro. Bottas non attacca Verstappen, perché sa che sarà terzo a seguito della penalità di 5 secondi inflitta all’olandese.

52° giro/53 Raikkonen è completamente in crisi di gomme, a tal punto che Sirotkin si sdoppia con la Williams…

51° giro/53 Vettel si porta a 5″4 da Verstappen, non basta ancora. Davanti vola Hamilton, 7″5 su Raikkonen.

49° giro/53 Verstappen non fa passare Bottas, Vettel prova ad avvicinarsi. Può sperare nel quarto posto, dovendo l’olandese scontare la penalità di 5 secondi.

48° giro/53 Verstappen e Bottas sono di nuovo in lotta.

47° giro/53 La situazione. Hamilton al comando con 4″1 su Raikkonen, 18″1 su Verstappen, che sarà penalizzato di 5 secondi, 18″9 su Bottas e 27″ su Vettel.

46° giro/53 Raikkonen ha finito le gomme, Hamilton ha già guadagnato 2 secondi. E’ finita per la vittoria. 5 secondi di penalità per Verstappen, li sconterà a fine gara.

45° giro/53 Arriva il sorpasso. In fondo al rettilineo Hamilton passa senza problemi Raikkonen e si porta in testa. In questo momento ha +32 su Vettel nel Mondiale.

LAP 45/53: Hamilton makes his move on Raikkonen, and takes the lead 📻 @MercedesAMGF1 "Nice work, eight laps to go"#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/LvgRNOSngR — Formula 1 (@F1) September 2, 2018

44° giro/53 E’ durissima…Hamilton sta scalpitando, sta attaccando in tutti i modi adesso…Vettel è quinto, non può fare di più, se non sperare in qualche aiuto.

43° giro/53 Raikkonen e Hamilton sono incollati. L’inglese sta studiando dove tentare l’attacco. Bottas finisce lungo e perde tantissimo nei confronti di Verstappen, C’è stato un contatto tra i due…

42° giro/53 Raikkonen ora deve stare attento, ha diversi doppiati davanti. Bottas attacca Verstappen, per ora non passa.

41° giro/53 Bottas ha ripreso Verstappen, è lotta per il terzo posto. Vettel a 14″ da questa coppia.

40° giro/53 Hamilton arriva davvero vicinissimo in frenata a Raikkonen. L’attacco sembra imminente…

40° giro/53 Vettel supera Perez ed è quinto a 13″ da Bottas, che è quarto. Sempre 9 decimi tra Raikkonen e Hamilton.

39° giro/53 Vettel è nettamente il più veloce in pista. Una gara buttata, il tedesco è colpevole dell’incidente al via con Hamilton. Ennesimo errore della stagione.

38° giro/53 Raikkonen ha palesi problemi di blistering. Ha pagato carissimi i giri alle spalle di Bottas. Hamilton lo segue come un’ombra a 7 decimi…

37° giro/53 Arriva il pit-stop per Bottas, che come sempre si è messo a totale disposizione della squadra. Un gregario super per Hamilton, che ora proverà a sorpassare Raikkonen.

36° giro/53 Bottas, Raikkonen e Hamilton sono racchiusi in 2 secondi. Tutto a favore della Mercedes, Raikkonen deve fare il miracolo…4° Verstappen a 20 secondi.

35° giro/53 Vettel è settimo, Perez e Ocon nel mirino.

35° giro/53 Niente da fare, Raikkonen non riesce a trovare lo spunto per passare Bottas. Sta consumando le gomme e deve anche difendersi da Hamilton. Ricordiamo che Bottas non si è ancora fermato e sta facendo da tappo…

34° giro/53 Hamilton già all’attacco di Raikkonen, si fa vedere negli specchietti…Vettel è ottavo. E’ il più veloce in pista.

33° giro/53 Hamilton ha ripreso Raikkonen ed ora potrà sfruttare una doppia scia…

33° giro/53 Problemi di blistering per Raikkonen, sono gli effetti del rimanere in scia a Bottas…

32° giro/53 Situazione delicatissima. Bottas sta sfruttando al massimo il motore e non consente il sorpasso a Raikkonen. Hamilton ha guadagnato un secondo sul ferrarista…Vettel è nono.

31° giro/53 Raikkonen in scia a Bottas, sta perdendo tempo. E da dietro Hamilton sta recuperando. La Mercedes gioca ‘sporco’, ma è tutto regolare.

30° giro/53 Rientra ai box Vettel, monta gomme super-soft. Rientra in decima piazza, ma non dovrebbe avere problemi a tornare quinto. Obiettivo massimo oggi.

29° giro/53 Pit-stop per Hamilton, rientra alle spalle di Raikkonen, che però ora deve fare i conti con Bottas…Aspettiamoci scintille…

28° giro/53 Si fa dura per Raikkonen. La Mercedes ha fatto sapere a Bottas che deve fare di tutto per tenersi dietro l’avversario…Può perdere tantissimo tempo…

27° giro/53 Pit-stop per Verstappen, rientra in sesta posizione. Vettel è quarto, ma dovrà fermarsi ancora. Raikkonen sta raggiungendo Bottas. Questa è la tattica Mercedes: sperare che il finlandese faccia da tappo al ferrarista…

26° giro/53 Ora filtra qualche raggio di sole, ha già smesso di piovere. Hamilton al comando con 14″5 su Verstappen e 15″7 su Bottas, che non si sono ancora fermati. 4° Raikkonen 18″7, il finlandese ha già cambiato le gomme.

26° giro/53 Si sono alzati i tempi di Hamilton, tuttavia c’è il serio rischio safety-car…

25° giro/53 Attenzione, si ritira Ricciardo, il motore va in fumo.

24° giro/53 COLPO DI SCENA! Raikkonen fa sapere che ha avvertito qualche goccia di pioggia! Intanto il finlandese fa segnare il giro veloce della gara e guadagna 4 decimi su Hamilton. Vettel sorpassa Ocon ed è quinto.

23° giro/53 Hamilton e Raikkonen girano sugli stessi tempi ora. Vettel è settimo, ora ha davanti Ocon e Grosjean.

22° giro/53 Giro veloce per Hamilton, sta spingendo al massimo per sorpassare Raikkonen…Sarà fondamentale l’apporto dei meccanici.

15.45 CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL SORPASSO E CONTROSORPASSO TRA RAIKKONEN E HAMILTON.

21° giro/53 Pit-stop per Raikkonen. E’ il momento decisivo della gara. 2″2 la durata del cambio gomme, molto veloce.

LAP 20/53: Raikkonen pits, pops on a set of softs and returns to the track in fourth #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/4uJxziLqca — Formula 1 (@F1) September 2, 2018

20° giro/53 Hamilton è in scia a Raikkonen, ma per ora non azzarda l’attacco. Vettel supera Sainz ed è settimo. Non è una rimonta entusiasmante perché, tolte Ferrari, Mercedes e Red Bull, il livello degli altri team è davvero basso.

19° giro/53 Bottas attacca Verstappen, l’olandese frena al limite e finisce lungo…Per ora mantiene la posizione. Hamilton vicinissimo a Raikkonen…

18° giro/53 Ora è pulito il sorpasso su Perez, Vettel è ottavo. Sta arrivando rapidamente in quinta posizione, poi la rimonta si arresterà, salvo casi imprevedibili come pioggia o safety-car.

17° giro/53 Vettel è in confusione. Attacca Perez, ma finisce lungo e perde di nuovo la posizione. Hamilton resta a un secondo da Raikkonen, potrebbe provare l’undercut…

16° giro/53 Sorpasso deciso di Vettel, è nono. Ora davanti c’è la Force India di Perez, che ha un motore molto performante.

15° giro/53 Raikkonen guadagna qualcosina, 1″4 su Hamilton. Vettel sta per attaccare Stroll.

15° giro/53 Vettel entra in zona punti, è decimo dopo il sorpasso su Sirotkin. Il tedesco fa sapere via radio che la macchina non ha posto, è sbilanciata.

14° giro/53 Niente da fare, Raikkonen non riesce a scrollarsi di dosso Hamilton. Vettel ha preso Sirotkin, a breve l’attacco.

13° giro/53 Anche Verstappen e Bottas stanno girando ora sugli stessi tempi di Raikkonen e Hamilton. Ritmi non altissimi. Perez ha scavalcato Sirotkin ed è nono.

12° giro/53 Hamilton sfrutta il DRS e resta sempre a meno di un secondo da Raikkonen. Corsa pazzesca del britannico, vuole la vittoria che potrebbe dare una sterzata definitiva al Mondiale.

11° giro/53 Vettel ora deve colmare un gap di 5 secondi per raggiungere Perez. Il messicano è decimo.

10° giro/53 Hamilton spinge e resta ad un solo secondo da Raikkonen. 3° Verstappen a 5 secondi, 4° Bottas a 6″5. Vettel è già 11° a 24″ dalla vetta.

9° giro/53 Vettel prende la scia in rettilineo e supera Ricciardo. Poi passa anche Leclerc ed è 13°. Realisticamente ora l’obiettivo massimo è il quinto posto.

LAP 9/53: Vettel picks off Ricciardo and moves up to P14 #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/E3kQwZPg1t — Formula 1 (@F1) September 2, 2018

8° giro/53 Sale a 1″1 il vantaggio di Raikkonen su Hamilton. Vettel 15°, non riesce a sbarazzarsi di Ricciardo.

15.25 CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’INCIDENTE TRA VETTEL E HAMILTON.

7° giro/53 Hamilton sta facendo una gara da campione. Non fa scappare Raikkonen, si trova ad appena 8 decimi…Vettel ha scavalcato Hulkenberg ed è 15°. Ora la Ferrari ha bisogno che rientri di nuovo la safety-car…

6° giro/53 I commissari confermano che non vi saranno azioni nei confronti di Hamilton dopo l’incidente con Vettel.

5° giro/53 Vettel è 16° e ha davanti a sé l’osso duro Ricciardo.

4° giro/53 CONTROSORPASSOOOOOOOOO!!! RAIKKONEEEENN!! Sul rettilineo successivo riprende la scia ad Hamilton e torna in testa! Avvio spettacolare!

4° giro/53 Si riparte, Hamilton attacca e supera Raikkonen.

3° giro/53 Vettel ha montato le gomme soft, difficile tuttavia che possa andare fino in fondo.

3° giro/53 La situazione. Raikkonen al comando su Hamilton, poi Verstappen, Bottas, Grosjean, Sainz e Ocon. Vettel è 18°. Il tedesco aveva provato ad attaccare Raikkonen al via. Il finlandese ha resistito e Vettel ha dovuto frenare eccessivamente alla prima curva. Questo ha consentito a Hamilton di prendere la scia ed attaccare il teutonico. Nessuna colpa per il campione del mondo per l’incidente.

2° giro/53 Vettel rientra ai box e cambia il musetto. Ora bisognerà solo cercare di limitare i danni.

1° giro/53 NOOOOOO!!! Vettel è fuori! Hamilton attacca il tedesco all’esterno, staccata furibonda! Il ferrarista colpisce il britannico e danneggia la macchina, precipitando in 18ma posizione. Safety-car, proprio quello che non doveva accadere.

Safety Car deployed (first for 368 laps at Monza) after Hamilton/Vettel incident #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Zo8SpvXTFG — Formula 1 (@F1) September 2, 2018

15.13 Partiti! A fatica le due Ferrari tengono la posizione!

15.12 SEMAFORO ROSSO….

15.11 Fondamentale scaldare al meglio le gomme in vista della partenza. Il cielo resta nuvoloso, per ora non piove. 21°, fa freschino in Brianza.

15.10 Ci siamo! Giro di ricognizione…

15.08 Attenzione al cavallo pazzo Verstappen in terza fila. Proverà a dare fastidio alle Mercedes alla prima curva?

15.06 Ferrari e Mercedes scatteranno con le gomme supersoft. Cercheranno di andare il più lungo possibile, per poi montare le soft. La strategia, come sempre, rivestirà un ruolo determinante. Monza, ad ogni modo, è una pista che consente di sorpassare in pista con lunghi rettilinei. Il motore può fare la differenza.

15.04 Oggi Kimi Raikkonen si gioca tantissimo, forse tutto il finale della sua carriera. Da una grande gara oggi passa l’eventuale rinnovo del contratto con la Ferrari.

15.03 Saranno 53 i giri da percorrere. Salvo sorprese, i top-team effettueranno una sola sosta ai box.

15.02 Ecco la bellezza delle Frecce Tricolori.

15.00 10 minuti al via, la tensione si taglia a fette. Quando si spegnerà il semaforo rosso si deciderà buona parte di questo Mondiale…

14.58 Concentrazione massima per Sebastian Vettel che si gioca qualcosa di importante oggi a Monza-

14.56 Grande prestazione dell’Al Bano nazionale che chiude con un “Viva l’Italia”. Spettacolo delle frecce tricolori.

14.54 Inno Nazionale, canta Al Bano.

14.52 Come sarà la partenza? Vettel avrà il piglio giusto per superare Raikkonen subito dopo la partenza entrando davanti nella prima variante? E Hamilton cosa si inventerà? Tra venti minuti lo sapremo…

14.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018.