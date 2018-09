LIVE F1, GP Singapore 2018 in DIRETTA: la gara in tempo reale. Hamilton può chiudere il Mondiale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Per le strette vie del circuito di Marina Bay andrà in scena un grande spettacolo, si preannuncia una gara particolarmente avvincente e appassionante in cui può succedere davvero di tutto: tra un muro e l’altro, su un tracciato caratterizzato da ben 23 curve, i piloti dovranno stare costantemente attenti e dovranno dare davvero il massimo se vorranno raggiungere la vittoria. La prova odierna è davvero determinante per le sorti dell’intero campionato, la corsa verso il titolo iridato potrebbe assumere una piega definitiva.

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e vuole volare verso il successo per allungare ulteriormente in classifica generale visto che ha già 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel ma il tedesco della Ferrari non demorde e cerca una rimonta disperata dalla terza posizione. La prima fila è completata da Max Verstappen che dalla seconda piazzola proverà a insidiare Hamilton e a metterlo in difficoltà. Attenzione a incidenti, safety car, usura degli pneumatici, strategia: saranno due ore estenuanti e avvincenti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10. Buon divertimento a tutti.

