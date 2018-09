F1, GP Singapore 2018: oggi la gara inizia un’ora prima! Attenzione al fuso orario, il programma e come vederla in tv

State bene attenti all’orologio, prendete bene nota e fissate con precisione l’appuntamento per oggi pomeriggio: il GP di Singapore 2018 scatterà alle ore 14.10 italiane! La quindicesima tappa del Mondiale F1 prenderà il via a un orario insolito rispetto a quello a cui eravamo stati abituati in stagione (ore 15.10) dunque ricordatevi lo spostamento e non perdete la partenza dell’attesissima gara in programma per le strette vie cittadine di Marina Bay dove i piloti si daranno battaglia a caccia di un successo prestigioso in notturna.

Quando a Singapore saranno le ore 20.10, in Italia saranno le 14.10 cioè il momento in cui si spegneranno i semafori e verrà dato il via alla gara con un’ora di anticipo rispetto agli altri appuntamenti stagionali (quelli con canonico orario europeo). Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e vuole allungare in classifica generale, il britannico della Mercedes avrà accanto Max Verstappen che cercherà di innervosirlo, Sebastian Vettel cerca una difficile rimonta dalla terza piazzola per tenere aperti i conti nella corsa verso il titolo iridato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Singapore 2018, quindicesima tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

14.10 GP Singapore 2018 – Gara

GP SINGAPORE 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.15.

